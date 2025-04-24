男偶像出櫃成「韓娛圈第一人」：以LGBTQ身份為榮！公司低調回應
撰文：ETtoday
出版：更新：
南韓六人男團JUST B在2021年出道，近來正在美國舉辦巡迴演唱會。22日（美國時間）巡迴到了洛杉磯，23歲的主唱BAIN竟在演唱會上發表出櫃宣言，成為韓國第一位出櫃的男偶像，引發網友熱烈關注。
【圖輯】點圖放大看更多JUST B照片👇👇👇
+14
在流出的影片中，BAIN先是嘆了口氣，接著用英文說：「I'm fuxking proud to be part of the LGBTQ community.（我很驕傲自己是LGBTQ的一員）」出櫃宣言引發台下歌迷瘋狂尖叫歡呼，而網友也紛紛留言：
「太有勇氣了」
「支持」。
此前，女團WA$$UP前成員金智愛曾公開告白自己喜歡同性，還曝光與女友的照片，成為南韓偶像圈出櫃第一人。而BAIN則是男偶像中的第一位，對此，韓媒《STAR NEWS》向JUST B的經紀公司Bluedot娛樂詢問回應，經紀公司僅表示「這是藝人個人私生活」，態度相當保守。
【同場加映】12位藝人敢愛敢認做自己 公開「出櫃」為同性戀者發聲（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+24
62歲資深藝人認同性戀獲讚勇敢做自己 因一關鍵未敢鼓勵他人出櫃曾為碧咸準新抱！「紫天椒」嘉兒莫蕊茲大方出櫃 戀女模特兒6年23年前被公開出櫃！62歲資深男星啞忍多時剖白心聲 亦宣佈退休髮型師上節目擅自「幫」人出櫃釀公關災難 受害者苦呻事前不知情靚仔男星昔日疑「被迫出櫃」又陷染毒爭議 消失8年傳改名復出
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】