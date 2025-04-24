男偶像出櫃成「韓娛圈第一人」：以LGBTQ身份為榮！公司低調回應

南韓六人男團JUST B在2021年出道，近來正在美國舉辦巡迴演唱會。22日（美國時間）巡迴到了洛杉磯，23歲的主唱BAIN竟在演唱會上發表出櫃宣言，成為韓國第一位出櫃的男偶像，引發網友熱烈關注。



BAIN是JUST B的主唱。（IG@JUSTB_Official）

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在流出的影片中，BAIN先是嘆了口氣，接著用英文說：「I'm fuxking proud to be part of the LGBTQ community.（我很驕傲自己是LGBTQ的一員）」出櫃宣言引發台下歌迷瘋狂尖叫歡呼，而網友也紛紛留言：

「太有勇氣了」

「支持」。



此前，女團WA$$UP前成員金智愛曾公開告白自己喜歡同性，還曝光與女友的照片，成為南韓偶像圈出櫃第一人。而BAIN則是男偶像中的第一位，對此，韓媒《STAR NEWS》向JUST B的經紀公司Bluedot娛樂詢問回應，經紀公司僅表示「這是藝人個人私生活」，態度相當保守。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】