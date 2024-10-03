髮型師上節目擅自「幫」人出櫃釀公關災難　受害者苦呻事前不知情

《小姐不熙娣》的班底髮型師米亞奇Miyake，日前在節目談到自己一位女性朋友的男朋友，在之後成為跨性別者，平日的裝扮以女性為主，結果引發當事人不滿，指出這種行為無疑是公開「幫」人出櫃，而且節目上米亞奇還擅自公開他的照片，嫌侵犯「肖像權」，隨後米亞奇也回應道歉。



這名跨性別的當事人在社群分享節目片段，並表示「我是跨性別，但我沒主動跟人告知生理性別前，我覺得不用幫我跟全世界說」，更透露心中不滿「這跟強迫出櫃有什麼差別，今天我是算沒有特別在意性別這件事情的人，那如果是一個默默生活的跨性別周遭沒人知道他本來是男生的人會有多受傷？」最後當事人更指出：

「退一步講拿別人照片放在節目上有肖像權問題都不用問當事人的嗎？」



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之後米亞奇Miyake也親回覆留言向當事人道歉：

「對於發生的事件，真的都因為我本人的疏忽，我誠心致上最大的歉意。」



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她也解釋自己當時出發點是想要稱讚對方，但在分享的過程中不夠謹慎，沒有經過深思熟慮，也沒有在經過當事人同意下就公布對方的身分，所以會自我檢討未來會更加小心，不重蹈覆轍。

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