23年前被公開出櫃！62歲資深男星啞忍多時剖白心聲　亦宣佈退休

經典綜藝節目《康熙來了》由蔡康永和小S（徐熙娣）搭檔主持，創下許多經典，至今許多人仍會回味。蔡康永日前震撼宣布「退休」，將重心放在寫書上面，近其為了宣傳新書《你願意, 人生就會值得: 蔡康永的情商課 3》也到Podcast節目《百靈果News》分享人生經歷，期間談到當年被李敖公開出櫃話題時，首次透露當時心境，更意外自揭目前身邊已有對象。



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蔡康永坦言：

「在那個時代，我是沒有感受的，我是一個我行我素的人，學校其實都知道，所以自然也沒有感覺被壓迫。」



他透露其實自己一直在等待出櫃的機會，所以當李敖問到他時，也沒有被逼迫的感覺，就直接說了，因為起碼是一位像樣的人問他。不過蔡康永也坦承，出櫃之後確實引起很多討論，而且確實可能有些代言、節目因為他出櫃默默就沒有了。

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蔡康永透露，當時武打明星王羽就曾推掉他的專訪，因為對方表示不上同志主持的節目。不過蔡康永並未因此受到打擊：

「我不會難過，只覺得莫名其妙而已。我覺得你不來的話，你的人生故事就沒有人替你留下一個版本，那你損失可大了。」



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至於如今「演藝圈對LGBTQ的氛圍是否有改善」，蔡康永指出，曾經有人來請教他，卻讓他相當為難：

「我希望多點人出櫃，那些在某個角落孤立無援的小朋友，多看到一個人出櫃，就多得到一點同理心，知道有人跟他們一樣。可是我又會替這個出櫃的人擔心，他能不能像我一樣吃得消這樣的事情，所以我沒有辦法給答案。」



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接著主持人凱莉問道，「會不會想找個對象結婚定下來？」蔡康永則大方回應「我有對象啊！」凱莉再問那想結婚嗎？蔡康永則回答：

「我會先徵詢對方的意見，同志的關係真的比異性戀的夫妻關係要放鬆很多，同志的愛情關係本來就不在主流社會規範的價值觀中。我覺得怎樣規範你的婚姻都行，只要你們兩個可以維持下去就可以。」



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蔡康永是曾在2001年11月21日參加《文茜小妹大》節目的錄影，代班主持人李敖問他：「蔡康永，你是不是gay？」辛辣問題在當時引起不小轟動，蔡康永也直接在節目中公開出櫃。

蔡康永23年前被逼出櫃，坦言一直在等待機會。（Youtube@百靈果News）

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