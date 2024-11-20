62歲資深藝人認同性戀獲讚勇敢做自己　因一關鍵未敢鼓勵他人出櫃

台灣網紅理科太太YouTube新片邀來蔡康永談親子關係，理科太太好奇蔡康永的家庭關係，蔡康永表示很多人都說他出櫃是一件很勇敢的事，不過他直言：「我不知道我能不能夠鼓勵別人這樣做，是因為我的爸媽不在了。」



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蔡康永表示父親晚年是得子：「把我當玩具一樣。」回憶年輕時寫專欄，當時他是專欄作者中最年輕最資淺的，想著可以寫一些好玩的內容，所以寫了一些偏感官內容文章，爸爸都會在文章刊出當天幫他把報紙折好放在他桌上，蔡康永解讀：

「他幫我保存了，但可能不想討論文章內容。」



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還有當蔡康永表示不想讀大學想直接進電影劇組工作，蔡父直言仍希望他有學位，但放手讓他自選所讀科系，而他念了電影，後來他發現當父親被友人問到兒子所學時會含糊其詞：「電...」結果友人誤以為是電腦，還回說很好呀，他當時就有「讓父親很沒面子」的感覺。

蔡康永直言自己閃避了很多父母跟小孩中間很容易起衝突的階段，自爆高中時媽媽就開始為他安排相親，直到有天他受不了跟相親對象透露是被安排來實在受不了，對方坦承：「我也是。」兩人把話說開，變成朋友。他表示當時很苦惱媽媽的行為，但大學時媽媽就過世了，相親壓力就消失了。所以當有人稱讚他出櫃有勇氣時，他坦言不覺得有資格講說是因為很做自己才出櫃，因為當時他已經沒有父母壓力了。

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