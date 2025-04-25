永野芽郁田中圭被傳不倫戀「一線女星早有暗示」IG二人洩戀情證據

日本25歲女星永野芽郁與40歲田中圭23日遭八卦雜誌《週刊文春》爆出不倫戀，甚至女方還同時劈腿韓國鮮肉演員金武俊，雖然目前三方都否認，但仍有不少日本網友找出蛛絲馬跡，包含永野芽郁默默收藏好田中圭送上的花，兩人過去罹患新冠肺炎的時間相近，現在還發現曾經合作的女星石原里美（又譯「石原聰美」）似乎早就在暗示兩人關係匪淺。



石原里美（左起）、永野芽郁跟田中圭過去曾一起演出電影。（IG@baton_movie）

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過去石原里美、永野芽郁跟田中圭曾一起拍攝電影《接棒家族》，這部作品2022年問世，昨天日本媒體爆料指出雙方是2021年認識，對照拍攝時間，不少人都認為很有可能就是因這部作品「結緣」，許多日本網友就循線追起當時兩人的相處狀況。

有日本網友發現，田中圭當時在《接棒家族》的記者會上，特地為永野芽郁送上一束大麗花的花束，女主角石原里美雖然也有收到來自另一位童星的花束，但耐人尋味的則是永野芽郁事後特別找了花瓶放，還上傳到Instagram，揪出這件事的網民就認為：「永野芽郁都會從各地收到大量花束，為什麼要特地在IG上分享？原來這是田中圭的花朵，看來真的很喜歡他啊。」這張照片目前尚未被刪掉，也湧入大量鄉民「朝聖」。

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石原里美當時對兩人關係的描述也饒富趣味：「田中圭有時候會模仿永野芽郁，其實他模仿得不像，但最近永野芽郁好像越來越像田中圭模仿的那樣，可能是我的錯覺吧。」隨後田中圭表示自己是模仿永野芽郁很有活力的一面，其他段影片中田中圭也現場模仿女方，惹來永野芽郁一陣笑，還嬌嗔：「我才不是那樣！」兩人打情罵俏，似乎當時對彼此就頗有好感。石原里美這番話雖然講得曖昧，但如今看來似乎也在暗示兩人關係在當時就已經越走越近。

另外，日本網友也揪出兩人罹患新冠肺炎的時間頗為相近，當時田中圭對外證實染疫的時間點為2021年7月20日，永野芽郁則為7月23日，許多人就諷刺：「應該有『濃厚接觸』吧」、「好微妙」，不過當時日本藝人染疫狀況是一批接著一批，也有網友認為無法以此輕易斷言當時雙方就有往來，還反酸：

「不然我也可以說當時染疫的我跟永野芽郁有一腿啊！」



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