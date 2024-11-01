韓國女教師涉與高中生搞不倫戀　丈夫報警罵：攜2歲兒赴酒店幽會

韓國驚傳一宗已婚女教師與高中生的不倫戀，首爾一所高中的已婚女教師，與校內高三男學生發生不倫戀，而她與男學生在酒店幽會時，竟還帶着2歲兒子同行，女教師不倫行徑被丈夫發現，丈夫怒不可遏，報警控妻虐兒。



韓國傳出已婚女教師與高中男生不倫戀，還帶着自己兒子同行。（示意圖／Canva）

韓媒《JTBC News》報道，這名不倫女教師與丈夫結婚僅2年，但婚前交往9年，婚後育有一名2歲兒子。報道指出，從去年暑假開始，這名30多歲人夫就發現妻子經常在外過夜，懷疑妻子不忠，之後還在妻子物品裏發現酒店訂房收據，於是前往酒店要求查看閉路電視，未料竟發現妻子與隔壁班一名高三男學生「開房」，還帶着自己2歲兒子同行。

閉路電視畫面顯示，女教師在酒店櫃檯前辦理入住手續，男學生與她兒子站在一旁等候，辦完手續後，女教師和男學生當場深情擁抱。閉路電視還拍到他們一同進出房間，當時男學生抱着女教師的2歲兒子。至於另一個畫面是在酒店餐廳，女教師一度輕吻男學生的額頭。

事件曝光後，這名人夫向妻子興師問罪，但妻子堅稱是誤會，男學生則說女教師「輔導他未來出路」，親吻是因為「想給他打氣」。這名人夫見妻子死不認錯，打算收拾衣服帶兒子暫時搬離傷心地，未料竟在衣櫃裏發現一件Cosplay學生制服，制服上殘留疑似體液的痕跡，他拿去做DNA檢測，赫然發現竟含有妻子和一名男學生的DNA。

由於證據確鑿，這名人夫怒不可遏，報警指控妻子當着兒子面與其他男性親密，涉嫌虐兒，但警方以證據不足為由並未受理。

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