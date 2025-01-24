25歲「翻版廣末涼子」爆不倫戀　被直擊與已婚運動員酒店幽會

繼西武獅球星源田壯亮的婚外情後，日本職棒又爆發緋聞風波，據週刊報導，橫濱DeNA的王牌左投東克樹，在休季自主訓練期間與25歲AV女優末廣純發生不倫。



日媒《週刊文春》報導，東克樹在休季期間來到名古屋進行自主訓練，妻女則留在橫濱，卻被拍到在酒店與一位金髮美女幽會，該女就是25歲的女優末廣純。

東克樹與25歲AV女優末廣純發生不倫。（IG@suehiro_jun）

【圖輯】點圖放大看更多末廣純照片👇👇👇

+ 17

對此，東克樹直接向週刊坦承不諱，並向粉絲們道歉：

「因為自己的輕率行為，而失去了大家的信任，我別無選擇只能認真好好打球贏回大家的信賴。」



【懶人包】觀眾票選不想在電視看到的藝人「她」戀上米芝蓮大廚身敗名裂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

29歲的東克樹2018年以狀元之姿加盟橫濱DeNA，新人賽季就投出11勝，並獲選年度新人王，2023年更以16勝拿下勝投王，，去年賽季他投了183局為日職12隊最多，收下13勝、防禦率為2.16，是橫濱DeNA的奪冠功臣，儘管身高只有170厘米，但東克樹能飆出150公里以上的速球，受到總教練三浦大輔重用，今年東克樹更是以倍增的2.1億日幣續約，不僅是國家隊人選，也有望挑戰大聯盟。

東克樹爆發婚外不倫。 （X圖片）

而末廣純因外型神似女星「廣末涼子」而取名「末廣純」，她在2022年以AV女優之姿出道，演出過許多作品，曾多次去球場替橫濱DeNA加油，有知情人士就透露，末廣純去年夏天開始突然穿著東克樹的球衣拍照，由於東克樹曾說因四處征戰，所以和家人相聚時間不多，但會盡量利用視訊通話，讓家人不會寂寞，對照如今的不倫消息，讓人唏噓不已。

【圖輯】點圖放大看更多廣末涼子IG靚相👇👇👇

+ 11

【相關圖輯】廣末涼子相隔多年再出寫真 零濾鏡靚樣浸少女味狀態震驚網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

延伸閱讀：

韓籍五本柱太香！李珠珢加入「宇宙邦」 韓網：台灣是啦啦隊界MLB

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】