木村拓哉接華為代言惹議！日媒憂「恐斷送女兒木村光希星途」

木村拓哉4月初才剛為了台灣的健康食品品牌赴台舉辦記者會，正好當時他也公開了大陸品牌華為（HUAWEI）的代言廣告。實際上去（2024）年公開台灣品牌的代言之際就讓不少人震驚，昨（24）天就有日本媒體爆料，實際上就是因為他在日本國內的廣告需求不樂觀，然而接下華為廣告恐怕也影響女兒光希（Kōki）的星途。



木村拓哉4月1日在Instagram上公開了幫華為代言的廣告，在人聲鼎沸的東京澀谷站周遭更大手筆上架為期一週的巨幅廣告看板。不僅如此，木村拓哉也在4月初為台灣健康食品代言赴台，睽違7年赴台，吸引了約400名粉絲熱情接機，他也把握三天兩夜的時間拍攝YouTube影片。

廣告界人士認為木村拓哉似乎沒考慮清楚接下華為代言可能造成的影響。（視覺中國）

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日本媒體《日刊現代》訪問到一位演藝圈人士，指出雖然木村拓哉主演的電影《摘星廚神•巴黎夢》去（2024）年在日本上映後斬獲超過日幣40億元的驚人票房，但他的工作環境卻沒有太大起色：

「（日本業界）還是沒辦法忽略2年前的前尊尼事務所的性騷擾風波造成的影響，木村拓哉在日本國內的廣告需求並不樂觀。也因此在更容易接受他的華語圈表現出積極動作，這也是很自然而然的事情。」



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然而尷尬的是華為自2019年就被美國商務部國家安全局列入貿易限制名單，尤其如今特朗普（Donald Trump，又譯川普）再上任，跟大陸之間的關稅戰越打越烈，廣告界人士就認為木村拓哉方面似乎沒考慮清楚接下華為代言可能造成的影響：

「雖然不確定木村拓哉方面有沒有針對公司進行『全面健檢』，不過考量到現在美中之間的關稅戰，木村拓哉方面理所當然會被批評想得太天真。」



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廣告界人士也直言，從某些角度來看木村拓哉甚至被政治所利用，而且接了其他藝人可能會婉拒的代言，搞不好就是因為天價代言費而被蒙蔽了雙眼。這件事情也牽涉到另一人氣女星長澤雅美，先前她接下大陸汽車品牌比亞迪，當時就不少日本民眾不滿：

「為什麼不接國產車廣告，要接中國車的廣告？」

「中國根本在利用日本國民女星搶佔日本市場！」



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木村拓哉接下華為代言影響的恐怕不只是自己，他的女兒光希主演的韓漫改編電影《女神降臨》雖然評價不錯，但票房慘澹。母親身兼製作人的工藤靜香仍想盡辦法，要把女兒推入國際市場，但荷李活製作人普遍對政治色彩相當，對於要不要採用爸爸木村拓哉是華為代言人的光希，恐怕會抱持觀望態度，日媒更狠酸：

「木村拓哉千萬不要因為代言華為而斷送女兒星途。」



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