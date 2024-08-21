41歲舊性感女神豪門夢碎　消失一年再暴瘦　健康狀況惹粉絲擔心

深田恭子官方社群帳號停擺1年，20日終於更新她的最新照片，報告接演真人版《工作細胞》的心得。粉絲一方面開心終於看到她露臉，一方面卻又擔心她的健康狀況，因為照片中的深田恭子看起來更瘦了，和昔日甜美可愛的模樣判若兩人。



41歲的深田恭子在亞洲擁有高知名度，戲約不斷卻情路不順。她和百億社長男友杉本宏之交往5年，原本論及婚嫁，卻在去年12月時被懷疑劈腿導演慘遭分手。深田恭子嫁入豪門夢碎，加上她本就罹患「適應障礙症」，導致體重直線下滑。

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過去的深田恭子總是被嬰兒肥模樣所苦，甚至被港台媒體毒舌稱為「肥恭」。如今感情沒有著落，杉本宏之又火速和新歡西內麻里亞交往，讓深田恭子傷心欲絕。她埋首工作，接拍真人版電影《工作細胞》，正巧杉本宏之和西內麻里亞短命戀情2個月玩完，深田恭子火速更新IG，報告自己拍完電影獲益良多。



深田恭子在新片中飾演「肝細胞」，擬人化地要為身體的主人解酒。她分享自己和其他演員、製作團隊合作愉快，對人體也有了更多的認識。「一想到我們的體內竟然存在著這麼浪漫且無限的世界時，平凡的日常生活也變得更有故事性了。我非常期待看過這部電影的觀眾能有同樣的體驗。」

雖然外界認為她選在此時發文，頗有和前男友較勁的意味，但關心深田恭子的粉絲不管這些，急忙留言請她不要一年比一年還瘦，務必注意自己的健康狀況。

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