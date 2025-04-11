男星暴肥瘦身成功「驚現8塊肌」　曬對比照卻遭網民嘲：人間油物

大陸男星黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚後，去年9月認愛小14歲網紅葉珂，但戀情公開後葉珂卻不斷出現爭議，讓兩人分手、復合消息頻傳，上個月又被影射在澳門豪賭欠債人民幣10.3億元，讓他無奈親自上線否認，而他最近看起來心情不錯，10日他在朋友圈曬出減重前後對比，從肥凸肚到8塊腹肌，對比照相當驚人。



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原來是先前黃曉明為了拍戲，特地增肥，如今他已練回健壯身材，只見他10日在朋友圈曬出4張照片，並透露：「前兩張為了戲增肥、減肥，前後相差大概30公斤！後兩張日常健身圖，給自己留個紀念～」，在這些照片中，可看到他為戲增重，並貼出曝光圓肩、凸肚形象的自拍照，相隔沒多久，又附上3張健身有成腹肌照，有明顯胸肌和8塊腹肌。

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而這些對比照曝光，立刻引來網友表態，但看來似乎不太領情而有不少揶揄：

「好油膩」

「一個50歲的老頭還喜歡展現身材跟他的葉珂真是絕配」

「果然是人間油物」。



大陸男星黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚後，去年9月認愛小14歲網紅葉珂。（視覺中國）

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