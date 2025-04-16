從周星馳《西遊》到《角頭》醜聞男星重返銀幕　母患失智症惹心疼

羅志祥（小豬）和媽媽感情很好，不過他透露近來朋友有發現羅媽媽「怪怪的」，在3月底時在社群上透露媽媽罹患了阿茲海默症已2、3年，讓外界非常心疼。



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羅志祥不僅唱歌，其實他也演過電影，曾演出「星爺」周星馳的大作《西遊．降魔篇》、《美人魚》。根據「鏡週刊」報導，時隔8年沒拍片的他，今年終於再度跨出一大步，將與《角頭》班底合作，演出網紅題材電影，搭檔是人氣新人詹子萱。

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《角頭》系列電影在台一直很受歡迎，去年推出的新作《角頭—大橋頭》票房更是衝至2.24億台幣，施名帥更一舉拿下金馬獎最佳男配角。日前《角頭》出品人張威縯在社群分享了讀劇的影片「演員讀本好像比讀書認真」，在場演員有《角頭》王識賢、懷秋、白吉勝之外也有羅志祥，網友紛紛猜測羅志祥也有可能加入「角頭宇宙」，成為《角頭》新血。

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