《康熙來了》爆紅男星因病驟逝享年31歲 母親悲痛交代遺言
撰文：聯合新聞網
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台灣男星黃正杰因帥氣外型在網上擁有不少粉絲，還曾上過節目《康熙來了》。
20日其家屬透過IG證實病逝消息，享年33歲。黃正杰母親接受《中天新聞網》訪問透露生前遺言。
黃正杰生前個性活潑開朗，黃正杰母親接受《中天新聞網》訪問證實死訊，家屬透露，
「他個性報喜不報憂，15歲開始就努力往演藝圈發展。」
生前一家感情相當好，愛子過世讓黃正杰母親相當難受，她表示近期都無法好好睡覺，持續追蹤生病的黃正杰狀況，但愛子還是病逝了。黃正杰母親透露孝順的他生前還不忘向姊姊交代遺言，
他交代姊姊『好好照顧媽媽』。
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黃正杰母親透露兒子相當認真努力，近期多與台灣網紅Aries艾瑞絲一起拍片、跳舞，未料卻因病去世，讓粉絲與家人相當悲傷。Aries艾瑞絲也悲傷的在IG上發出多則限動，回憶兩人七年前相識過程，感嘆「我才學會要對這世界溫柔一點。」
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