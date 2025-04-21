《康熙來了》爆紅男星因病驟逝享年31歲　母親悲痛交代遺言

台灣男星黃正杰因帥氣外型在網上擁有不少粉絲，還曾上過節目《康熙來了》。



20日其家屬透過IG證實病逝消息，享年33歲。黃正杰母親接受《中天新聞網》訪問透露生前遺言。

男星黃正杰因帥氣外型在網上擁有不少粉絲，還曾上過節目《康熙來了》（IG＠jeremy_0910）

20日黃正杰家屬透過IG證實病逝消息，享年33歲（IG＠jeremy_0910）

黃正杰生前個性活潑開朗，黃正杰母親接受《中天新聞網》訪問證實死訊，家屬透露，

「他個性報喜不報憂，15歲開始就努力往演藝圈發展。」



生前一家感情相當好，愛子過世讓黃正杰母親相當難受，她表示近期都無法好好睡覺，持續追蹤生病的黃正杰狀況，但愛子還是病逝了。黃正杰母親透露孝順的他生前還不忘向姊姊交代遺言，

他交代姊姊『好好照顧媽媽』。

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黃正杰母親透露兒子相當認真努力，近期多與台灣網紅Aries艾瑞絲一起拍片、跳舞，未料卻因病去世，讓粉絲與家人相當悲傷。Aries艾瑞絲也悲傷的在IG上發出多則限動，回憶兩人七年前相識過程，感嘆「我才學會要對這世界溫柔一點。」

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