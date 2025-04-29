《哈利波特》小主角轉眼36歲榮升二寶爸 近照似大叔與當年反差大
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
《哈利波特》男星「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）在2020年疫情期間與另一半Georgia Groome生了個女兒，現在都已5歲了。他最近又開心二度當爸，秘密生下第二個孩子，開心在社群分享寶寶的照片。
【圖輯】點圖放大看「榮恩」路拔格連昔日照片及更多近照👇👇👇
+14
這位在魔法電影中飾演榮恩（Rony）的36歲演員週日在Instagram上發布了新寶寶的介紹，並透露寶寶的名字是「Goldie G. Grint」。
【相關圖輯】哈利波特｜22位已離世的演員 5年前「石內卜」離世傷透粉絲心（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+24
他們對新生命的到來表示感恩和喜悅，路拔格連在標題中俏皮地寫道「稍微劇透秘密孩子」，同時也對接生孩子的醫生表示感謝。
【相關圖輯】盤點娛圈3大最臭男神 畢彼特為環保抗拒洗澡「他」一個月不洗頭（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
哈利波特迷必試 ChatGPT依特質測學院 還能1鍵生成魔法學生證哈利波特榮恩戲中女友進軍OnlyFans 拒賣弄色情：我做的是戀物癖美國環球影城｜哈利波特新主題園區明年5月落成 內部設施搶先睇哈利波特「張秋」梁佩詩36歲近照曝光 兩年前榮升人母IG頻曬娃模仿哈利波特走紅 名牌大學教師被前女友爆屢次約炮多P出軌吸毒榮恩心疼哀悼鄧不利多離世 提當年《哈利波特》拍攝點滴惹鼻酸
延伸閱讀：
「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】