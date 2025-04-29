《哈利波特》小主角轉眼36歲榮升二寶爸　近照似大叔與當年反差大

《哈利波特》男星「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）在2020年疫情期間與另一半Georgia Groome生了個女兒，現在都已5歲了。他最近又開心二度當爸，秘密生下第二個孩子，開心在社群分享寶寶的照片。



「榮恩」路拔格連現在模樣和過去差很大。（IG@rupertgrint）

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這位在魔法電影中飾演榮恩（Rony）的36歲演員週日在Instagram上發布了新寶寶的介紹，並透露寶寶的名字是「Goldie G. Grint」。

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他們對新生命的到來表示感恩和喜悅，路拔格連在標題中俏皮地寫道「稍微劇透秘密孩子」，同時也對接生孩子的醫生表示感謝。

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