如果有機會進入霍格華茲魔法學院的世界，你有想過自己會被分類帽分到哪個學院嗎？擁有勇氣的葛來分多？還是充滿智慧的雷文克勞？



現在不用再靠想像，只要透過ChatGPT，就能依照你的個人特質，快速測出最適合你的霍格華茲學院。本文將帶你了解各學院的象徵意義、背後精神，還會介紹如何利用AI一鍵生成專屬的魔法學生證，讓每位《哈利波特》迷都能實現自己的魔法夢！

用ChatGPT測出你的霍格華茲學院

霍格華茲學院的史萊哲林（Slytherin）（ChatGPT）

在霍格華茲，你會被分到哪個學院呢？問問ChatGPT吧！

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喜歡《哈利波特》的人，曾否想過如果錄取霍格華茲，會被分類帽分到哪個學院？其實用ChatGPT可以幫助大家分學院，《風傳媒》編輯詢問ChatGPT，「想知道我會被分到霍格華茲的什麼學院？」ChatGPT提出了6個問題要我回答：

1. 你更在意下列哪個特質？

A. 勇氣與正義

B. 智慧與創造力

C. 忠誠與努力

D. 野心與影響力



2. 如果你能學會一種魔法，你最想學會哪個？

A. 保護他人用的護身咒

B. 能解讀古老魔法文字

C. 照顧與了解神奇生物

D. 隱身或操縱人心的魔法



3. 你在團隊中通常是什麼角色？

A. 帶頭衝的人

B. 策略規劃者

C. 支援型、照顧大家的人

D. 背後掌控局勢的人



4. 你對下列哪種魔法生物最有興趣？

A. 龍

B. 鳳凰

C. 妖精

D. 巨蛇



5. 面對困難時，你的第一反應是？

A. 面對它，立刻行動

B. 分析問題、思考對策

C. 尋求幫助、一起解決

D. 找到對自己最有利的方式



6. 你對「家庭背景」的看法是？

A. 不重要，只看個人行為

B. 出身有幫助但不是一切

C. 每個人都有自己的價值

D. 血統很重要，越純越好



回應各題答案後，ChatGPT回應「你的分析結果是：雷文克勞 Ravenclaw！你非常有智慧、觀察敏銳，擅長思考與分析，同時也帶有創造力與好奇心。這些都是雷文克勞學院最重視的特質！你也有一點冒險精神與領導傾向，代表你在雷文克勞裡，會是有行動力的那一型，不只是書呆子。」

提醒大家在詢問「想知道我會被分到霍格華茲的什麼學院？」不一定會出現以上這些問題，因為生成式AI每次提出的內容都有可能不太一樣。也可以直接複製編輯以上六題，直接寫答案，問ChatGPT屬於哪個學院？

延伸閱讀：Grok 3全面開放 免費體驗與ChatGPT同級智能服務 更有圖像功能（點擊連結看全文）

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四大學院代表意義

《哈利波特》電影的主軸為葛萊芬多學院的妙麗、榮恩、哈利波特，一起對抗生活中大大小小的冒現，找出並消滅分靈體對抗佛地魔。除了對主角的喜歡，許多人也很愛史萊哲林學院的史內卜，雖然曾經進入佛地魔的食死人陣營，但發現間接害死了哈利波特的媽媽莉莉，在霍格華茲任教期間轉為臥底，與鄧不利多合作，奉獻生命也要保護哈利波特，一句「Always」表達對莉莉一生的摯愛，一句簡短的台詞刺中許多觀眾的心中。

除了這兩大學院的對抗，善良忠誠的赫夫帕夫、智慧創意的雷文克勞，也給予了霍格華茲其他學院的同學陪伴與溫暖，和對魔法界出謀劃策的貢獻。

1. 葛來分多（Gryffindor）

創辦人：高錐克·葛來分多（Godric Gryffindor）

象徵特質：勇氣、膽識、正義

學院象徵：獅子、紅金配色

精神名言：「勇敢無懼、重視榮譽」

葛來分多來自哥德里克山谷，是最早主張「不論出身，只要有才能都能學魔法」的創辦人。



2. 赫夫帕夫（Hufflepuff）

創辦人：海加·赫夫帕夫（Helga Hufflepuff）

象徵特質：忠誠、勤奮、公平

學院象徵：獾、黃黑配色

精神名言：「願意接納每一位肯努力的學生」

她重視的是「誠實與努力」，不太挑學生，是最溫暖的創辦人。



3. 雷文克勞（Ravenclaw）

創辦人：羅威娜·雷文克勞（Rowena Ravenclaw）

象徵特質：智慧、創意、求知慾

學院象徵：渡鴉（小說原著為老鷹）、藍銀配色（小說原著為藍色配古銅色）

精神名言：「才智與學識至上」

據說她設計了霍格華茲的樓梯構造，極具智慧，並以「睿智」為選才核心。



4. 史萊哲林（Slytherin）

創辦人：薩拉札·史萊哲林（Salazar Slytherin）

象徵特質：野心、精明、血統純正

學院象徵：蛇、綠銀配色

精神名言：「只教導純血巫師」

他強調「純血」與野心，曾因理念不同與其他創辦人決裂，還在學校裡建造了密室。



一鍵生成魔法學生證

哈利波特迷必測！用ChatGPT測出你的霍格華茲學院，一鍵生成魔法學生證。（ChatGPT）

在測驗結果出爐後，ChatGPT回應如果你想，我也可以幫你設計一個屬於你自己的「雷文克勞學院風學生證」或「分院結果圖卡」，要不要來一張？

於是《風傳媒》編輯提供名字、生日、性別並給予一張照片，以及風格指令「請幫我生成雷文克勞學院風的學生證，要符合學院配色，底色為深色，有魔法感。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：哈利波特迷必測！用ChatGPT測出你的霍格華茲學院，一鍵生成魔法學生證】