哈利波特HBO美劇版石內卜「由白轉黑」鄧不利多破傳統用美籍演員
撰文：聯合新聞網
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《哈利波特》系列電影是陪很多人成長的回憶，HBO一直都有再拍美劇版的計畫，角色人選則一直是外界矚目的焦點。最終敲定石內卜教授「由白轉黑」，由迦納裔英國演員Paapa Essiedu飾演，不少粉絲覺得「難以接受」，但也有人樂觀其成，認為會這樣選一定有原因。
同名小說作者JK羅琳過去很堅持電影版的所有演員都要由英國或是愛爾蘭演員擔綱演出，但美劇版的鄧不利多校長確定由美國演員尊力高（John Lithgow）出演，打破了過去的選角傳統。麥教授由獲獎無數的Janet McTeer演出，奎若教授（Quirinus Quirrell）則由29歲、身高185厘米的劇場演員Luke Thallon飾演。
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由於哈利、榮恩和妙麗尚未確定，一些粉絲現在迫切地想看看其餘演員名單，之前劇組曾公開海選，招募9至11歲的英國和愛爾蘭兒童演員，當時的條件是不分種族、性別認同或背景，因此有不少粉絲認為最後出來的人選，也許會是一個全新的世界觀，因為當時就盛傳，妙麗將會鎖定黑人演員。
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