哈利波特榮恩戲中女友進軍OnlyFans　拒賣弄色情：我做的是戀物癖

《哈利波特》（Harry Potter）女星竟然進軍成人情色平台？曾在《哈利波特》系列飾演榮恩（Ron ）女友「文妲布朗」（Lavender Brown）的Jessie Cave，宣告要進軍OnlyFans網路平台，但因為OnlyFans向來以情色、成人等風格著稱，所以讓不少系列粉絲感到震驚，不過Jessie Cave強調自己不賣色情，她的賣點是滿足「頭髮僻好」的觀眾，只因她有一頭及腰長髮，準備與對頭髮有異常迷戀的群眾互動，也可以藉此養育家庭。



Jessie Cave強調自己不賣色情，她的賣點是滿足「頭髮僻好」的觀眾，只因她有一頭及腰長髮。（IG@jessiecave）

【圖輯】點圖放大看更多Jessie Cave照片👇👇👇

+ 11

《哈利波特》系列捧紅眾多演員，包括丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（ Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson），雖然飾演榮恩前女友的文妲戲份不多，但在系列作的高知名度之下，仍讓她在IG坐擁數十萬粉絲，但最近她宣布進軍OnlyFans，依舊引起不小騷動，不過Jessie Cave強調不會賣弄情色：

「我經營的不是色情頻道，我做的是戀物癖，戀物癖不一定就是情色。」



Jessie Cave曾在《哈利波特》系列飾演榮恩女友「文妲布朗」。（《哈利波特》系列劇照）

【相關圖輯】AI繪圖｜《哈利波特》角色全變NBA球星 一入球葛來分多加10分！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

目前，Jessie Cave只希望能夠賺到錢，把家裡的屋頂修好、讓家人住在更安全的環境裡，也希望能夠清償債務，最後也希望自己可以提升更多自信，而她目前已經是4個小孩的媽，家裡自然有經濟重擔，而她日前在IG發布許多與長髮有關的內容迴響不俗，才會想要進軍特殊平台賺錢。

【同場加映】「檸檬水」紋身女優婚後轉戰OnlyFans 老公唔介意：又唔係殺人

【圖輯】點圖放大看更多Riley Reid照片👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

74年老校「廢校退場」！校舍廢棄淪荒地 市府大動作整頓

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】