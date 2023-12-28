廣末涼子不倫戀「峰迴路轉」奸夫身敗名裂　曾揚言娶她如今卻反口

日本女星廣末涼子6月爆出和米芝蓮廚師鳥羽周作有染，引來外界嚴厲譴責，廣末涼子事後與第二任丈夫井筒順離婚，而日本狗仔指出，廚師鳥羽周作也和廣末涼子斷開聯繫，因醜聞工作全數丟光，慘虧3億元日幣左右，還嘗試修復婚姻。不過裂痕似乎挽救不回，其妻子的好友披露，夫妻倆早在11月上就離異，對此，鳥羽周作也做出回應。



鳥羽周作日前因不倫戀辭去名下米芝蓮一星餐廳「sio」的董事職位，跑到長野縣的一間舊厝另開張新餐廳「NAGANO」，而據《週刊文春》報導，其實他在11月準備復出時，已和老婆協議離婚，孩子撫養權歸給前妻。對此他回應，「這是私人的事情請恕不便多說，請多多包涵」，不願多談。

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鳥羽周作和廣末涼子的不倫戀爆開後，男方大方告白「我對廣末涼子是認真的」，一度堅稱要娶對方；不料在8月接受《週刊文春》訪問時，又改口說：「這次因為我的緣故而造成大家困擾，真的很抱歉。我跟廣末在爆發事件後就連一次都沒有見過面，也不知道未來會變得怎樣。冷靜下來後，我想要跟妻子談談，也想要好好思考孩子們的未來。現在我認真面對料理，回歸初心，要從零開始，只是我現在不方便表示些什麼」，如今傳出已離婚，令人不勝唏噓。

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