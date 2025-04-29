遭昔日好姊妹罵忘恩負義「紅了不認人」一線女歌手喊冤：惡意造謠

Makiyo近日上薔薔Podcast節目，表示不在意被朋友利用，也不介意別人踩著她往上爬，更稱楊丞琳紅了之後對她的媽媽視若無睹，對此楊丞琳透過經紀公司回應，反擊表示Makiyo惡意造謠。



Makiyo指控楊丞琳「紅了之後對她的媽媽視若無睹」。（視覺中國）

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Makiyo在節目中提到有位女性藝人朋友，走紅前天天到她家裡玩，為了自己紅不起來而苦惱，紅了之後有次出席公益活動，經過Ma媽媽面前竟然視而不見，直接跟台灣資深男星小亮哥打招呼。Ma媽媽當場開酸：「哎唷！不認識我囉？以前吃喝玩樂都是我們家Makiyo出錢，現在不記得了喔？」女星當場臉色鐵青，全場靜默無聲，隨後Ma媽媽直接就說：「不舒服，我們走吧！」之後兩人再相遇，女星就主動大聲跟Ma媽媽打招呼了。

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薔薔非常想知道Makiyo說的是誰，Makiyo給她三次機會，還提供線索「大家都認識、被罵得很慘、還在線上、跟Makiyo同期、有演戲也有唱歌」，薔薔沒多久就猜出來是楊丞琳，Makiyo也證實是楊丞琳沒錯。

對於無端捲入紛爭，楊丞琳經紀公司回應：

「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」



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