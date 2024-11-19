男團成員啞忍多年揭昔日反面內幕　認開騷有爭執「被逼上台表演」

炎亞綸走過跟耀樂桃色風波後，重新活躍在螢光幕前，日前上《娛樂百分百》分享近況，坦言有些不甘願，但那段低潮讓他停下腳步，去做之前沒完成的事情，現在的心情「很舒服」，也透露曾有段時間喝得蠻兇的，甚至會陪朋友去聲色場所，朋友做那檔事，他則在旁邊看。炎亞綸坦言和耀樂持續溝通，也化解了誤會：「沒關係，我覺得那都是過程。」



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炎亞綸談到當時的陰暗面：「陰暗面在這裡的時候，你只能用更多的正面去（面對），每一件事情都一定有獲得，看你要獲得什麼，有可能大家都覺得不想過去了，也有可能就結束了。」現場問他是否有不好的念頭？炎亞綸秒答：「閃過啊！」炎亞綸將在20日舉辦生日見面會，希望跟粉絲分享經歷：

「有經過一段就是我很掙扎到底要或不要做藝人這件事，後來我坐上一條船，我讓這條船被推著走。」



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男團「飛輪海」由炎亞綸、吳尊、汪東城、辰亦儒組成，被問到「飛輪海」有沒有機會合體？炎亞綸表明不喜歡跟風，如果先前都沒有其他團體合體，他或許會考慮，現場追問他是否因為跟其他人不合？炎亞綸尷尬看向經紀人，緩緩道來：

「我說事件好了，我有一年腳受傷開刀，但是我們那一年在北京有開演唱會，但我們在演唱會之前有些小爭吵，反正我們就是鬧得不開心，但是下一秒，他居然把我背起來走上台，因為中間都沒有任何緩解的空間，我當下傻眼，想說可以這樣嗎？這是示好還是什麼？」



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炎亞綸接著說：

「他的玩笑是我跟你會不爽的，不是玩笑喔！是羞......。」



旁邊的人問是：「羞辱？」他秒回：「對。」強調不是因為外傳的感情問題。

炎亞綸被問到飛輪海一臉尷尬。（YouTube＠娛樂百分百）

炎亞綸在節目中分享近況。（YouTube＠娛樂百分百）

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