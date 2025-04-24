蠻好的人生劇評｜胡杏兒孫儷大鬥演技　收視登頂評價為何兩極化？

胡杏兒、孫儷主演的陸劇《蠻好的人生》近期討論度頗高，我們將從資料分析、觀眾回饋、評家解讀三重角度，分析這部都市劇話題之作真實熱度、口碑究竟如何。



《蠻好的人生》由費慧君、李曉亮任編劇，汪俊執導，孫儷、董子健、胡杏兒、高鑫等主演，4月17日在CCTV-8和優酷開播。

三十九歲的保險從業人員胡曼黎（孫儷 飾）在人生高光時刻突遭競爭黑手，事業、婚姻雙雙亮起紅燈，始作俑者竟是初入保險業的落魄富二代——二十八歲的薛曉舟（董子健 飾）。兩人幾番交手後逐漸解除誤會、聯手合作，成為亦師亦友的絕佳「開單」拍檔。

胡杏兒、孫儷主演的陸劇《蠻好的人生》近期討論度頗高。（《蠻好的人生》劇照）

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《蠻好的人生》資料分析

《蠻好的人生》的劇情節奏像開掛一樣，但在優酷站內熱度的上升速度卻不像劇情節奏那麼快。截至目前，《蠻好的人生》熱度峰值出現在上線第7天（4月23日淩晨），為9211，還未破萬。

雲合數據顯示，《蠻好的人生》從播出第二日開始便一直佔據連續劇熱播榜市佔率亞軍位置，最高市佔率14.6%（4月21日），僅次於《無憂渡》。

《蠻好的人生》從播出第二日開始便一直佔據連續劇熱播榜市佔率亞軍位置。（影視獨舌授權使用）

這部劇也已連續5天登頂貓眼全網熱度榜，上線首日在第12位，次日便逆襲TOP1。全網累計熱搜話題352個，其中微博熱搜榜37個、文娛榜60個、上升榜66個。

在豆瓣，這部劇還未開分，評價褒貶不一。《蠻好的人生》主戰場在電視端和大眾市場。中國視聽大資料（CVB）顯示，本劇開播第三天（4月19日）收視率破2，近幾日平穩上升。

這部劇也已連續5天登頂貓眼全網熱度榜，上線首日在第12位，次日便逆襲TOP1。（影視獨舌授權使用）

酷雲資料顯示，本劇最高收視率為2.6877％，收視峰值已達3.2369％。從開播起，《蠻好的人生》就牢牢佔據抖音劇集榜TOP1，孫儷飾演的胡曼黎也一直位於角色榜TOP1。

百度指數顯示，這部劇最大的受眾年齡群為30-39歲，女性觀眾比例顯著高於男性。不斷加盟的廣告商也印證了市場對這部劇的肯定。有熱心網友統計，昨日有新廣告加盟已經播出的第6-11集。

整體而言，《蠻好的人生》作為孫儷四年後重新回歸的都市劇作品，播出了預期的效果，牢牢吸引著中年女性觀眾和電視端基本盤，爽劇敘事節奏使其在大眾市場討論度頗高。

百度指數顯示，這部劇最大的受眾年齡群為30-39歲，女性觀眾比例顯著高於男性。（影視獨舌授權使用）

《蠻好的人生》觀眾回饋

2025年堪稱孫儷的「高產之年」，懸疑劇《烏雲之上》剛剛收官，都市劇《蠻好的人生》便火速上新。一直以來，都市職場劇算得上是孫儷的優勢賽道，之前的《安家》、《理想之城》均取得了不錯的市場反響。目前《蠻好的人生》豆瓣尚未開分，但從各大社交平臺的討論來看，這部劇的評價較為兩極。

《蠻好的人生》看點與好評

1、話題度拉滿，故事張力強。

《蠻好的人生》單集片長45分鐘，但敘事節奏卻堪比短劇。女主胡曼黎第一集抓小三，第二集拉著第三者跳河，第三集從銷冠變無業，幾乎集集有爆點，精準匹配當下觀眾偏好快節奏、強衝突的觀劇習慣。

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職場情場雙雙失意後，胡曼黎正式開啟了逆襲線，和年下男主薛曉舟搭檔賣保險，一樁生意就是一個故事單元。第一個單元聚焦相差二十歲的黃昏戀，第二個單元又牽扯豪門私生子，可謂將「將戲劇化發揮到最大」。

整部劇給人的觀感，就像片頭那首簡單又洗腦的主題曲《胡曼黎》一樣，追著追著就上頭了。

2、女主角設定新穎，孫儷演技穩定發揮。

雖然人設仍是「女強人」，但胡曼黎打破了職場劇精英女性光鮮亮麗的固化形象。她潑辣鮮活，有野蠻生長的衝勁，也不乏市儈淺薄，有效豐富了都市劇中的女性角色光譜。

孫儷演技穩定發揮，遭到丈夫背叛後，人前故作平靜，人後獨自擦拭獎盃時卻難掩悲傷，表演細膩自然。滬語的使用讓胡曼黎的人物形象更為落地，極大地增強了觀眾的沉浸感。

《蠻好的人生》爭議點

1、男主薛曉舟人設割裂，邏輯不通。

從這部劇的彈幕上，就能看出薛曉舟這個人物的爭議之大。作為一名法律系高材生，他的自命不凡和理想主義有一定的可信度。但打網球時對女友領導的低情商發言、馬曉偉簽合同時故意搞破壞，都表現得過於不通人情，甚至有點降智。

前期劇情多處鋪墊了薛曉舟的正義感和原則性，但第六集中卻出現了他私自利用女主的筆記資料去撬客戶的行為，人設前後不一，難以說服觀眾。

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2、部份劇情被評價過於狗血，價值觀陳舊。

這部份主要體現在劇中的家庭線上。胡曼黎發現丈夫出軌後，解決方案是換上性感睡衣挽回對方；雙方離婚後，丁致遠（高鑫 飾）來參加兒子的露營，這本是他作為父親的義務，胡曼黎卻對他感恩戴德。作為一部以女性逆襲為核心看點的劇集，整部劇的性別觀念略顯陳舊。

3、職場戲懸浮，細節失真。

職場戲懸浮是中國都市劇的老毛病，這部也不例外。百度百科顯示，《蠻好的人生》又名《保險人生》，保險行業的職場戲份佔據大量篇幅。但播出後，劇中卻出現了不少行業常識錯誤，被專業人士糾錯。女主作為一個人能頂兩百個人的銷冠，輕易被公司開除也不符常理。

《蠻好的人生》小作文

午言絕／專業睡覺，業餘追劇

「師從微短劇，但又反流行」《蠻好的人生》在某些地方的確有微短劇的痕跡，比如飛快的節奏，略顯刻意的場景化敘事，每集都得來點劇情爆點等。但另一方面，它又是反短劇甚至反流行的。就拿妻子對丈夫婚內出軌的態度來說，影視劇創作約略可分為三種傾向:



一是隱忍求全，比如薛曉舟的母親，堅信千錯萬錯都是那個狐狸精的錯，丈夫終會回歸家庭。二是歇斯底里，就像胡曼黎非要拉著小三跳河，看老公先救哪個。三是淡然置之，或大鬧一場，瀟灑離去，凸顯「我不care，下一個更乖」的爽感。

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不難發現，就目前而言，第三種所獲得的掌聲要遠遠多於前兩者，現在輿論場中正流行「結婚是詛咒，離婚是解脫」的婚戀觀。受眾的心理，創作者不會感知不到，但明明有近道，《蠻好的人生》還是選了條遠路。胡曼黎註定無法像爽文大女主那樣灑脫。輕易否定這段感情，才是對自己前半生的不負責任。

所以她隱忍求全，歇斯底里，而後在小三的社區門前大鬧一場，瀟灑離去。邏輯可以理解，創作勇氣值得尊重，但雙方來回拉扯的磨嘰，也成功讓觀眾體會到了巴掌伸不進螢幕的無力感。

而在職場部份，有個「氣人大仙」薛曉舟坐鎮，不僅要整頓職場，還要整頓行業，偏偏錯把闖勁兒當能力，先是被人當槍使，淪為辦公室政治的犧牲品，後又在毫無業務成績的情況下，跟金牌銷售胡曼黎談條件，論原則，甚至當起教師爺，張口就是理想信念。

從創作生態來說，每一部行業劇都要承擔為這一行業進行正面宣傳的隱性任務，這既要求劇集有對行業的深切體察，寫出常人不知曉的隱秘，也需要對人們關心的一些爭議性問題給出令人信服的解答。這蠻考驗編劇功力的，也是我對這部劇後續劇情的期待。

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橙柚青／影視劇文化觀察員

「娘娘，我真沒時間陪你胡鬧了」打開《蠻好的人生》，我最直觀的感受是：起猛了，看見孫儷演鄧超了！前幾集中，看著孫儷飾演的胡曼黎風風火火、上躥下跳，很難讓人不聯想到春晚舞臺上的鄧超。



同為都市劇，如果說此前的《我的後半生》是精準狙擊不同觀眾喜好的「複合型」作品，那《蠻好的人生》則剛好相反。作為逆襲劇，它不夠爽。

胡曼黎在情場上鬥不過小三，職場上玩不過同事。惡人夫妻聯手搞掉了她的從業資格，她卻連幕後黑手是誰都沒摸清，反而把被人當槍使的薛曉舟當假想敵。

第三者邱麗蘇（胡杏兒 飾）處處挑釁、步步緊逼，而目前的劇情中，胡曼黎做出的最狠的反擊，不過是拉了一車新婚禮物送到對方家門口，拿著大喇叭嘲諷對方「三婚」……熱搜詞條是#蠻好的人生蠻爽的# 。

但仔細一算帳，邱麗蘇花十萬塊，攪黃了女主的賣包局、公開羞辱了情敵，還買回了一床目測價值遠超十萬的名牌包；胡曼黎花十萬塊，送了邱麗蘇一車生活用品，剩下的五千塊給她包了個紅包。這麼一算，邱麗蘇至少淨賺十萬，究竟誰是爽文女主我不說。

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作為職場劇，它又不夠真。拋開保險行業的常識性錯誤不談，單看最近播出的兩個單元，一個是年下男友和女兒爭老太太遺產，另一個是私生子要脅富豪親爹。看似搞事業，實則潑狗血，說是披著職場劇皮囊的倫理劇也不為過。

當然，這部劇並非毫無亮點。胡曼黎作為全劇女主，自有一份生動。劇中設定她是中專畢業，一路摸爬滾打成為了年薪百萬的金牌保險銷售。如何令觀眾信服這一點非常重要，創作者沒有把重點放在渲染胡曼黎「有多強」上，而是用了不少細節來刻畫她的「打不倒」。

被丈夫拋棄後，她深夜一遍遍擦拭自己的獎盃，用工作成就療愈情傷；被同事抓到把柄，過去眼高於頂的她立馬放低身段，直奔領導辦公室來了一出「苦肉計」；被老東家開除，她一邊做美容一邊發九宮格朋友圈經營人設，暗戳戳向新東家遞橄欖枝。

就連薛曉舟視為「職場欺淩」的「墊底王」T恤，胡曼黎也能大大方方穿上，坦坦蕩蕩亮相。熟齡女性的魅力正在於此——生活不斷地把她們拋向低處、更低處，但她們用行動證明，自己的生命韌性永遠大過生活的難度直徑。

這不是什麼爽文式的反擊，而是一種中女才能詮釋出的「存在主義」。

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