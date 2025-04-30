楊丞琳斥「忘恩負義」屬惡意造謠 Makiyo再回應：是媽媽親身經驗
撰文：中天新聞網
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藝人楊丞琳與Makiyo（川島茉樹代）近日捲入「紅了不認人」爭議。事件源於藝人薔薔（林嘉凌）的全新Podcast節目《薔栗膠》，首集邀請好友Makiyo擔任來賓時，意外引發一場風波；當事人楊丞琳透過經理人否認，Makiyo也再度回應。
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在節目中，Makiyo提到某位當年一起出道的女星在走紅後態度大變。她透露，這位女星在成名前經常到訪她家，也受到Ma媽媽的照顧，但成名後卻改變態度，甚至不與Ma媽媽打招呼。節目中，Makiyo最終證實這位藝人就是楊丞琳。
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Makiyo透露，當年Ma媽媽在公益活動現場直接對楊丞琳說：「哎唷，不認識我囉，以前吃喝玩樂都是我們Makiyo出，現在都不記得了。」當時全場陷入一片寂靜。
對於Makiyo的說法，楊丞琳於29日透過經理人發表聲明回應：
「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」
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面對楊丞琳的否認，Makiyo再度回應：
「這個故事是媽媽親身經驗談，造成故友困擾真的抱歉，也希望楊丞琳一切都好，每天開心快樂，我也很想她。」
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