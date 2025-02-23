陳妍希離婚｜楊丞琳一招幫閨密轉移焦點　因《不良笑花》成為好友

陳妍希18日和陳曉雙雙宣布離婚，如今她被狗仔拍到恢單首露面，身邊還有好友楊丞琳。



陳妍希（左）看來狀態不錯，右為楊丞琳。（快手＠攝影劉大錘）

陳妍希和楊丞琳當年因合作《不良笑花》結為好友。（視覺中國）

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陳妍希看來狀態不錯，楊丞琳則被捕捉到打了個呵欠。而楊丞琳選在好姐妹公布離婚當天，分享自己婚紗照，被解讀幫忙轉移焦點。

據悉楊丞琳人在北京，經紀人被問及此事低調不多做回應，僅表示楊丞琳很保護好友。

楊丞琳選在好姐妹公布離婚當天，分享自己婚紗照，被解讀幫忙轉移焦點。（微博＠楊丞琳）

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陳妍希和楊丞琳當年因合作《換換愛》和《不良笑花》結為好友，陳妍希宣布離婚後，楊丞琳也回應：

「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」



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