41歲影帝3年內痛失3位至親　走過低潮「接受家裡剩我一個大人」

41歲金馬影帝阮經天（小天）去年5月遭逢母喪打擊，除了3個月後為電影露面宣傳，今年投入劇集《沈默的審判》拍攝，久未公開露面。時隔8個多月，他昨（30日）現身全聯、更生少年關懷協會合作零錢捐。而公益短片曝光，裡頭的他很有陳桂林的Feel。



活動開場前，阮經天經過前台，被誇氣色頗佳，他露出笑容說：「我已經拍了4個多月耶，戲殺青了當然開心。」在小紅書被直擊去刺青，除了爺爺嫲嫲當然也在身上刺了媽媽，但接下來不會再刺，自嘲：

「再刺我就變墓碑了啦。」



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阮經天在台上接受主持人Gigi訪問時，坦言這一路經歷意氣風發、鬱鬱寡歡 ，慢慢變成現在的舒服狀態，他心得就是演藝路這麼長，「要對自己誠實」， 即使很煩躁，也不要被煩躁影響每天的感受，因為知道人生絕不會一帆風順， 專注且放鬆走下去，每件事都有其意義，至於目的在哪「看著辦」。

小天在3年內痛失爺爺、嫲嫲跟媽媽3位至親，受訪時透露「愈來愈接受家裡剩我一個大人」，現在每天早上起來，面對養的3隻貓就是他的責任。

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阮經天本次受邀擔任台灣「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使，去年接受雜誌專訪曾聊到：「人生有很多階段，每次都會讓人變得不一樣。」也懂這群孩子內心的孤單與掙扎，如今他用行動支持「每個人都有翻轉的可能」，期盼透過職涯探索與培力支持，守護這一群迷途的少年，幫助他們重建自信，轉動夢想的齒輪。

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拍攝公益影片當天，阮經天和多位參與中繼職場計畫的少年近距離互動，一起動手學習手沖咖啡，也自然地聊起彼此的生活與想法，片場笑聲此起彼落，氣氛輕鬆而溫暖，流露出真誠自在的交流氛圍。在記者會現場，阮經天與參與台灣「未來咖啡」的職培少年偉智與 Weber 一同體驗咖啡拉花，互動過程溫馨自然，也展現他對少年們努力與成長的真心肯定。

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更生少年關懷協會表示，翻轉一個孩子的未來，不能只靠個人力量，而是社會每一份善意的累積，期待藉由此次公益合作，讓更多人重新看見這些孩子的潛能與努力，一塊同行翻轉未來。

阮經天為全聯零錢捐活動現身。（聯合報授權使用／記者趙大智攝）

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