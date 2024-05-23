《周處除三害》阮經天一原因突然「暫停演藝活動」IG轉為不公開

台灣知名演員阮經天因主演的電影《周處除三害》再次享受爆紅滋味。不過，近幾個月多次被民眾拍到多次出現在台大醫院，事實上，阮經天工作之餘，專心在醫院照顧生病的媽媽，當時表情憂心忡忡，奔走醫院。



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怎料，昨（22）日，根據《鏡周刊》報導阮經天的母親已於21日因病離世，目前已暫停所有演藝活動，私人IG名稱更改成「Dryourtearswlove」（以愛擦乾眼淚），並且鎖上不公開，不過從名稱上可以看出他的悲傷中充滿愛的心境。阮經天經紀人則回應：「謝謝大家關心，請給小天和家人空間，謝謝」。

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