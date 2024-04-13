周處除三害專訪｜阮經天星途原來好坎坷　淪爛片王捱10年再返巔峰

在內地上映數周，《周處除三害》口碑持續發酵，主角阮經天，生動演繹了一位暴戾、癲狂又不失天真的黑道殺手，在以暴制暴中尋求「正義」，並完成對自己的救贖。



影片之外，42歲的阮經天也曾等待過一場漫長的「自救」。28歲，他就拿下金馬影帝，但在此之後，他主演的一系列影視劇口碑低靡，「爛片之王」、「過氣頂流」成了他的標籤，相當長的時間，他離群索居、不敢出門，直到2023年，阮經天憑《周處除三害》再次獲得金馬獎最佳男主角提名。

另一個有趣的細節是，大銀幕上的阮經天總是「很愛吃」，普普通通的盒飯、麵包也能被他吃得有滋有味，他也被戲稱為「最強吃播」。一条曾在上海與阮經天就「吃」展開聊天，他說自己拍戲可以不睡覺、熬夜，但一定要準時吃到飯；也回憶童年最愛跟爺爺奶奶一起去吃飯，爺爺奶奶是曾生活在上海的浙江人，他最愛吃的上海食物是鹹肉菜飯。

他還形容自己的個性就像「一塊牛排」：「外面臭臭的、焦焦的，但是你切開來看之後，裡面的肉是鮮豔的，我是很熱情的。」

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撰文：韓嘉琪／責編：陳子文（一条）



01 蟄伏10年「偶像劇王子」殺回來了

42歲的阮經天，剛剛經歷了一場漫長的「自救」。

2010年，年僅28歲的他就憑藉《艋舺》中的表演拿下金馬影帝，令其他同時期偶像劇出道的「奶油小生」望塵莫及。當年，和他一起提名的都是演藝圈的知名老戲骨，倪大宏、王學圻。

作為一個非科班出身的演員，阮經天的「高光時刻」來得順風順水。獲得金馬之後，阮經天收到了上百條的祝福短信。他卻隱約感到了一種不安，他被模糊的人群拋入了高空，腳下是真假難辨的掌聲，一夜之間，「怎麼沒什麼人敢指導我了？這是很恐怖的。」

與此同時，輿論場上的質疑日漸高漲。在《艋舺》之前，阮經天幾乎沒有任何拿得出手的「嚴肅影視作品」。他是臺灣頂流的偶像劇天王，擅長的是「飄在雲端」的霸總類角色，他懂得如何精準地回眸，如何讓女性觀眾小鹿亂撞。但這些顯然和一位成熟的演員所要具備的技能相距甚遠。

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2002年，20歲的阮經天陪朋友去臺北試鏡時被模特公司看中，並以MV演員的身份出道。在王菲、張惠妹、戴佩妮等當紅女歌手的MV裡，總能看到他清瘦的身影。

直到有一天，那些程式化的表演讓他深感厭倦，45度抬頭仰望天空、門頭緊縮假裝沉思……他不願再做別人MV裡的「工具人」。

為了逃離無聊重複的表演，阮經天開始涉足偶像劇。短短幾年，他就飛升為「台偶劇一哥」。

《艋舺》中，阮經天飾演的黑幫「和尚」有著與陳桂林相似的天真。（《艋舺》劇照）

2008年，他主演的《命中註定我愛你》創下臺灣偶像劇的收視率紀錄，版權賣到了全世界15個國家和地區；2009年，他在《敗犬女王》裡和楊謹華上演姐弟戀，人氣居高不下。

但在這些劇作裡，很難說有多少塑造人物的自主空間。青春的肉體遠比複雜的人格重要——當他赤裸著上半身從層層翻起的海浪中走出，躁動的荷爾蒙就足夠詮釋他的角色。

2009年，黑幫片《艋舺》中的小混混「和尚」，是阮經天遇到的第一個複雜角色。他不再用力地複製某種情緒狀態，而是平穩地滑入，在影片結尾的一場哭戲裡，他因為太過投入，止不住的鼻涕連成了瀑布。其他時刻，這個角色是平靜且不動聲色的。

和陳喬恩出演《命中註定我愛你》之後走在街上，連三、四歲的小朋友也能一眼認出他。（《命中註定我愛你》劇照）

只是，一部電影並不足以讓他徹底「擺脫偶像」。接下來，除了2014年的《軍中樂園》，他每一部主演的片子都遭遇了口碑的滑鐵盧。以至於近年來，你常常看到阮經天混跡於各大綜藝、網劇。在他的第一部古裝電視劇《扶搖》裡，他的造型被嘲笑「醜出天際」。

挫敗感不可避免，但十年的低谷期幫他奪回了做普通人的權利。阮經天漸漸悟出，表演不需要誇張，也無需執著於爆發力，因為真實的生活就是無事發生。

阮經天有一張莽撞而天真的臉。他的眼睛細長、瞳孔漆黑，笑起來有一絲難掩的狂傲。比起濃眉大眼型的偶像，他身上又少了幾分「正氣」。

和楊冪主演的古裝劇《扶搖》，豆瓣評分僅有4.7分。（《扶搖》劇照）

回顧阮經天的演藝之路，他也總在扮演不同意義上的「癡人」。

在《周處除三害》裡，阮經天飾演的黑幫殺手陳桂林對應的是佛教「貪、癡、嗔」中的「癡」。陳桂林曾在黑道上小有名氣，潛逃4年後，他被告知自己患癌，當他決定自首，卻因為在派出所「無人問津」而大感受挫。這是一個極為中二的時刻，陳桂林渴求「被看見」——因為長久以來，他從未找到自己「存在」的方式。所以他決定幹票大的，殺掉比自己更有名氣的兩位通緝犯，然後讓自己名留史冊。

阮經天捕捉到了人性的灰度，「懲惡」前後微妙的心理變化。當他直面純然的惡，他碰到了自己都不曾察覺的良知，他輕狂、自大、暴虐，再到隱秘的善和悔恨，每一步都過渡得十分自然。

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阮經天曾在採訪中表示，他總會被各種各樣欲望強烈的角色所吸引，而他自己的經歷裡，也常常被執念所左右。

他說自己「得失心很重」，從小就想要出風頭，和陳桂林一樣，做什麼都想要被看見、被關注。小學四年級加入游泳校隊之後，他發了瘋地努力，沒有一個人贏得過他，直到成為奧運會儲備選手；演MV的時候，他不想淪為背景板，於是闖進影視劇裡找回自己的「人格」；獲得金馬獎之後，他不甘於回到偶像劇的溫暖港灣，寧願冒著人氣撲街的風險也要嘗試不同的電影類型。

阮經天形容陳桂林一角「愚癡」由於被困在「我執」中，導致看不清事物的本質。（《周處除三害》劇照）

媒體面前，阮經天的真誠常常讓人措手不及。他說自己內耗嚴重，不自信，也很愛哭。他對外界極度敏感，能輕易地察覺風、空氣、灰塵的變化，對人更是如此，「甚至能夠從路人看到我的表情裡面感覺到他們的情緒」。

他也不避諱談論自己的弱點，他曾嚴重自我懷疑到無法出門：「別人30歲都已經有了明確的人生目標，但我好像一直還處於青春期。」如今，經過10多年低谷期的掙扎和磨練，他終於有了底氣，徹底告別漫長迷茫的「青春時代」。

02「我的性格就像一執牛排」

大銀幕上的阮經天總是「很愛吃」，普普通通的盒飯、麵包也能被他吃得津津有味。生活中，他同樣是一個「吃貨」，愛四處去找好吃的，也會自己做菜。

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以下是一条和阮經天就「吃」展開的對話。



一条：你是吃貨嗎？

阮經天：我拍戲可以不睡，我可以熬夜，可以早起，可是我一定要準時吃飯，因為不吃飯我會暴躁。然後我也很愛找東西吃。我對一個地方的記憶點，其實就是從吃開始。

在上海，我最愛的就是那個鹹肉菜飯，這是我最愛的東西，因為我奶奶從小就會給我做。

一条：對哪座城市的食物印象最深刻？

阮經天：就是在我長大的記憶裡面，我最開心的就是跟我爺爺奶奶一起去吃飯。我爺爺奶奶是很正統的標準的浙江人，他們以前就經常在上海，吃的永遠都是上海菜，什麼雪菜百葉，什麼清炒合蝦仁，什麼東坡肉，清炒鱔糊。這些都是從小到大只要跟爺爺奶奶吃飯就會吃到的東西。

在上海，耳光餛飩附近的東西都很喜歡，澆頭面，蟹粉面，尤其蟹粉面是真的要命的，半夜來一碗，真的很過分。汪姐私房菜也超好吃的。

一条：你會說上海話嗎？

阮經天：我爺爺在家裡面會講上海話，我從小這樣聽著聽著，基本上我都聽得懂。比如我爺爺小時候帶我去麥當勞，他說人山人海，不然就講說，「我都叫我爺爺yā yā，叫我奶奶叫niāng niāng」，比如「儂腦子瓦特了」，「今朝嘎冷的天，大家辛苦了」，還行吧？可以吧？

阮經天被網友稱為「影史最強吃播」。（《周處除三害》劇照）

一条：你會做飯嗎？

阮經天：基本的我會。我們家男生就很奇怪，像我爺爺，到我爸，再到我，我們三個人會做的菜都一樣，蛋炒飯，燉雞湯，煎牛排，還會做麻糬。麻糬是浙江人的早餐，它是糯米做的，擺起來像年糕這樣子，它跟著金華火腿，要加鹹肉，加一些蔥，一些蛋，很好吃，這是屬於我們家鄉的傳統的早餐。

一条：用一種食物形容自己會是什麼？

阮經天：我覺得我自己應該是一塊牛排之類的東西。一開始我不太說話，那就相當於（牛排）外面那層有點焦的東西，有點臭臭的，硬硬的；但是你切開來看之後，可能裡面的那個肉是鮮豔的，甚至帶一點血色的，我是很熱情的。

我沒表情的時候臉臭，我眼睛小，怕太陽，我這樣（眯著眼睛）看太陽，以前我爺爺就說，你把眉頭弄開，弄開。

阮經天在電視劇《舌尖上的心跳》中飾演米芝蓮廚師。（《舌尖上的心跳》劇照）

一条：有什麼東西是不吃的嗎？

阮經天：我基本上不挑食，我什麼都吃。但是之前有個綜藝叫我吃老鼠，老鼠肉真的是……我都不知道該怎麼說。我討厭吃茄子，軟軟爛爛的我都不愛吃。我討厭吃榴槤，榴槤我是沒辦法。

一条：你有什麼飲食習慣？

阮經天：我是早上起來一定要吃早餐的人，然後中餐我就通常隨便吃一吃，有時候喝杯牛奶而已，晚餐我都選擇在晚上六點以前把它處理掉。然後從小到大我完全不吃零食，不太常喝飲料，因為小時候媽媽開茶店，所以我反而愛喝茶，不工作就喝茶。

2016年，阮經天參加謝霆鋒的真人秀《十二道鋒味》。（《十二道鋒味》截圖）

一条：你有過背井離鄉的經歷嗎？

阮經天：我特別能夠理解這種不在自己家裡的感受。小時候我練游泳，然後加上以前叛逆，我很小就離開家在外面住。那時候我家在台中，我一個人在臺北住，遇到各式各樣的事情，所以其實那種背井離鄉的人，心裡往往他寂寞，往往他很脆弱。

一条：能推薦一些臺北好吃的東西嗎？

阮經天：注意了，臺北永康街有一家很好吃的餐廳大來小館，它專門做臺灣菜，非常好吃。也可以去吃肥前屋的鰻魚飯，那也很好吃，還有在新業那邊有一個火鍋，是一個很老很老的店，清香沙茶火鍋。什麼叫清香沙茶火鍋？沙茶火鍋是一種老火鍋，它在做之前它會先炒過，然後很香。當然我最愛的還是控肉，控肉推薦一個在民族西路的老牌黃。還有家日本料理很厲害，叫牛壽司。

《周處除三害》裡，陳桂林唯一的情感牽掛是奶奶，他自始至終佩戴奶奶給的小豬手錶；影片之外，阮經天和奶奶的關係同樣親密。（《周處除三害》劇照）

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