《周處除三害》將被翻拍成韓國版 網民盼阮經天角色由「他」飾演
撰文：聯合新聞網
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【周處除三害】以電影投資、發行、製片與內容創作為核心的網銀國際影視，今日宣布與阿里巴巴影業簽約合作，雙方將攜手推動台灣影視內容引進中國大陸及華語市場。
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網銀國際影視持現已有超過20部類型多元的影視作品確定製作或開發，香港大導彭發執導的恐怖電影《宿》進入後製階段，與香港天下一集團、韓國CJ ENM合作的首屆「Your Vision, Our Mission」華語原創長片故事徵件活動，獲選項目《老子》將以最快速度影視化，也將在2025開鏡。
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同時積極拓展海外影視項目，於日本、韓國、馬來西亞市場推動合製，與在地團隊建立深度連結並同時成立韓國分公司，包含會和韓國合作把《周處除三害》將翻拍成韓國版，亦將與日本導演合作拍攝臥底警察的故事，消息一出不少網友開始期待阮經天的角色會由哪一位韓星來演，不少人覺得現在爆紅的朱智勛來演也不錯。
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