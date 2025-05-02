《中國好聲音》歌手喪夫後遇車禍「半年動兩次腦部手術」劫後重生

《中國好聲音》第二季女參賽者畢夏因其極具爆發力的嗓音引發關注，最終進入汪峰戰隊四強。不幸的是，畢夏於4月29日發文向大家說明自己的近況。她透露，自己在去年6月底遭遇了一場嚴重的車禍，並在過去半年內接受了兩次顱腦手術。目前身體狀況良好，能夠正常飲食、睡眠、唱歌、跳舞，生活也已恢復自理。



在發佈的視頻中，可見畢夏以幹練的短髮出鏡，抱著結他對著鏡頭自彈自唱，還展現了在舞蹈練習室跳舞的場景，用實際行動向粉絲傳遞積極樂觀的態度。

畢夏去年6月底遭遇了一場嚴重的車禍。（微博@畢夏）

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雖然自己的身體仍留有創傷，但是畢夏表示希望未來能夠再次站上舞臺，並鼓勵粉絲：「不必遭受苦難，就能理解生活本身的樣子。」這一表態不僅彰顯了她對音樂的執著追求，也透露出她在經歷生死考驗後的坦然與灑脫。

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據悉，畢夏在《中國好聲音》中不僅贏得了粉絲的喜愛，還邂逅了人生的伴侶。她的丈夫是《中國好聲音》第二季全中國亞軍、汪峰組冠軍張恒遠，代表作品包括《夜空中最亮的星》。兩人經歷多年戀愛，於2022年初步入婚姻的殿堂，並在同年8月迎來兒子的出生。然而，其丈夫於2023年6月13日，因患惡性腫瘤，經搶救無效離世，享年36歲。

張恒遠因患惡性腫瘤，經搶救無效離世，享年36歲。（微博@畢夏）

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