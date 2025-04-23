娛圈大毒蟲決戰羅拔柏迪臣李秉憲爭影帝　有望奪生涯最後一個獎

第23屆韓國導演選擇獎公布入圍名單，由韓國電影導演協會（DGK）主辦，是韓國電影界的重要獎項之一。最佳男主角堪稱是死亡之組，因吸毒葬送演藝之路的劉亞仁，以在演藝圈最後一部作品《勝負》入圍影帝，對手有同部對手李秉憲、《破墓》崔岷植還有《米奇17號》（Mickey 17）羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等人。外界最好奇的是，背負吸毒罪名的劉亞仁，是否能以演技突破吸毒罪名，拿下生涯最後一個影帝。



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最佳女主角最強的入圍者是金高銀，她以《破墓》和《在熙的男朋友》雙入圍，對手則有《她死了》申惠善、《Blesser》金在華還有《晨謐之境》楊姬瓊，金高銀一次就占了兩個名額，被視為最有機會奪后的人選。

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最佳導演入圍的有《勝負》金亨柱、《找死凶宅》南東協、《米奇17號》奉俊昊、《哈爾濱》禹民鎬、《破墓》的張在現、《非普通家族》許秦豪，都是強者中的強者。

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本屆獎項的評選對象為2024年1月1日至2025年3月31日期間由DGK會員導演發佈的影視作品，最終獲獎結果由200位韓國電影導演投票選出，頒獎典禮定於5月20日舉行。

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