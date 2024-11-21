昔日男神因涉毒人氣插水　如今重返一線卻遭網民追擊10年前黑歷史

柯震東原先因為《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，成名後將工作事業轉向大陸，不料2014年因吸食大麻而形象大傷，演藝事業一度停擺。2016年他主演電影《再見瓦城》復出，該片也讓他入圍金馬獎最佳男主角，演技備受肯定。近來他為了新角色嘗試增胖，在社群苦喊「吃不下了」，不料網友卻再度提起他過去吸毒的事情，而他也大方直球回應。



【圖輯】點圖放大看更多柯震東靚相👇👇👇

+ 30

柯震東為了新角色做準備，近日在Threads上無奈吐心聲喊：「我吃不下了……誰來幫我吃」，不料卻有網友留言酸說：「吃毒嗎？那大可不必了」。對此，柯震東則高EQ回應：

「呵呵！早沒得吃了。」



【相關圖輯】柯震東10部作品推薦 曾因大麻案毀星途鹹魚番生靠《月老》封影帝（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

此外，也有網友興奮留言回應：

「每天都可以幫你吃喔」

「住哪裡～ 我來幫你吃」

「雖然不知道是什麼，先答應

「聽到我的呼喚才出現的嗎」

「我很會吃，交給我」



【相關圖輯】柯震東8大事件逐個數 畀狗咬下身無人機割臉不及「房東案」轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

柯震東事後看到網友們留言超出他預期，忍不住笑回：

「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬一起吃飯」

「我發現這個貼文走向跟我想的不太一樣」。



柯震東成名後將工作事業轉向大陸，不料2014年因吸食大麻而形象大傷，演藝事業一度停擺。（視覺中國）

延伸閱讀：

黃曉明哽咽道歉！露面談女友葉珂爭議 90度鞠躬遲遲不起身

余苑綺生前私訊對話曝！ 陳鑒冷回「1句話」李亞萍超心疼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】