昔日男神因涉毒人氣插水 如今重返一線卻遭網民追擊10年前黑歷史
撰文：聯合新聞網
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柯震東原先因為《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，成名後將工作事業轉向大陸，不料2014年因吸食大麻而形象大傷，演藝事業一度停擺。2016年他主演電影《再見瓦城》復出，該片也讓他入圍金馬獎最佳男主角，演技備受肯定。近來他為了新角色嘗試增胖，在社群苦喊「吃不下了」，不料網友卻再度提起他過去吸毒的事情，而他也大方直球回應。
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柯震東為了新角色做準備，近日在Threads上無奈吐心聲喊：「我吃不下了……誰來幫我吃」，不料卻有網友留言酸說：「吃毒嗎？那大可不必了」。對此，柯震東則高EQ回應：
「呵呵！早沒得吃了。」
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此外，也有網友興奮留言回應：
「每天都可以幫你吃喔」
「住哪裡～ 我來幫你吃」
「雖然不知道是什麼，先答應
「聽到我的呼喚才出現的嗎」
「我很會吃，交給我」
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柯震東事後看到網友們留言超出他預期，忍不住笑回：
「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬一起吃飯」
「我發現這個貼文走向跟我想的不太一樣」。
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