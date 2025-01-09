魷魚遊戲2｜討論度最高角色TOP10李政宰僅排第三　冠軍竟是「她」

【魷魚遊戲2／魷魚遊戲第2季】《魷魚遊戲》在2021年上映後迅速席捲全球，引爆現象級追劇熱潮，第二季則於日前火熱回歸，卡士陣容同樣相當華麗，除了原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉、魏嘏雋等，更有朴成焄、任時完等多位知名演員加入，開播前就吸引眾多影迷關注。



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「《魷魚遊戲2》角色」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大《魷魚遊戲2》角色！

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觀察近三個月網路針對《魷魚遊戲2》角色的討論，發現以演員朴成焄飾演的「趙賢珠」最受熱議。朴成焄先前以《黑暗榮耀》「全宰寯」一角走紅，本次在魷魚遊戲中破格以女裝形象登場，引起社群熱烈討論「男扮女裝無違和感太完美了吧」、「朴成焄很會演」。劇中他所飾演的賢珠，是特種部隊出身的跨性別女性，為了籌措性別重置手術的費用而參賽，形象帥氣正直，吸引不少觀眾喜愛，讓網友紛紛表示：

「（賢珠）很難讓人不喜歡，裡面最有血有肉的」、「長得美說話溫溫柔柔結果以前是特種部隊軍人的設定很帶感」。



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曾是南韓天團BIGBANG成員的T.O.P崔勝鉉在劇中所飾演的退役饒舌歌手「Thanos」也廣受關注，一頭紫髮的他因投資虛擬貨幣失敗導致破產而參加遊戲，吊兒啷噹的反派惡童形象讓許多粉絲直呼：

「好瘋好帥」、「T.O.P演得意外的好，蠻自嘲的給推」，認為他將Thanos一角消化得很好，「很適合這種痞痞又皮皮的角色」，直呼「根本本色出演」。



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而演員李政宰飾演的「成奇勳」身為本作男主角，同樣備受討論，在前季贏得勝利後，奇勳重返遊戲，試圖揭開殘酷的幕後真相；然而他在劇中的角色設定卻引來相當兩極的評價，部份網友認為他相比第一季「成長很多」，但也有人指出其個性太過：「天真又脫俗」、「就是一個善良的老好人」，直言：

「雖然遊戲經歷讓他看似成長了，但是腦子和手段還是遠不如反派」。



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孔劉飾演的「西裝男」在劇中是一位身著西裝、在地鐵站隨機邀請玩家加入遊戲的神祕角色，延續前作，第二季中揭露了他更多的身世背景，而孔劉的精湛演技也贏得許多網友讚美如：「孔劉的眼神好空洞有夠會演」、「又帥又瘋」、「他演壞人真的蠻令人信服的」，認為他的演技在本季中是一大看點。

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另外，李炳憲飾演的面具男「黃仁昊」則是與主角對立的遊戲幕後負責人，冷酷而極具城府的形象令人印象深刻，同樣收穫網友青睞：

「從表情、談吐、轉折都能慢慢引入入勝」、「看他演戲好舒服，一出現就很吸睛」。



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你也開追《魷魚遊戲2》了嗎？哪些角色是你最喜歡或討厭的呢？Netflix日前已宣布第三季將會在2025年和各位觀眾見面，讓我們一起期待故事的大結局吧！

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】