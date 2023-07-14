跨性別藝人Ryuchell輕生震驚日本「離婚變美女」2個月前曾陷低潮

日本跨性別藝人Ryuchell（比嘉龍二）12日傳出在東京澀谷區的辦公室中死亡，得年27歲，警方依照現場狀況研判為輕生。由於Ryuchell實在太年輕，加上死訊來得突然，這件事震驚日本民眾。日本媒體也追蹤到Ryuchell生前雖看似活潑，卻有工作人員透露她個性敏感，更曾訴苦「荷爾蒙失調」。



根據《週刊文春》報導，12日傍晚左右，Ryuchell被經紀人發現倒臥在辦公室內，雖然立刻報警，不過醫護人員趕到後發現她已經沒有呼吸，當場死亡。不過Ryuchell直到前幾天都還在更新Instagram，各界都相當震驚她猝逝的消息，日媒也追蹤到Ryuchell生前的狀況。

【圖輯】點圖放大看Ryuchell「變靚」前後的照片👇👇👇

+ 17

Ryuchell與前妻Peco（奧平哲子）於2016年結婚，2018年生下長男，2022年8月離婚，Peco當時表示會擺脫「丈夫」與「妻子」的關係，而是與Ryuchell成為「人生伴侶」，繼續以3人家庭走下去。Ryuchell則稱雖然愛著Peco，但在這段婚姻關係中必須隱藏自我，而離婚後Ryuchell也變得更加女性化，也經常在Instagram曬出辣照，卻因與Peco的離婚事件、性別認同等常遭酸民攻擊。

根據鄰居描述，Ryuchell生前十分親切，如果上前搭話，她都會親切回應，就算是陌生人也可以聊得很興奮，很受附近居民歡迎，甚至還被稱為「鄰里間的偶像」，直到幾個禮拜前Ryuchell看起來都很有精神。

不過某位朋友透露了Ryuchell曾向自己傾訴的煩惱，「去（2022）年12月見到她時，Ryuchell說正在努力用胸墊或胸罩弄出胸部，當時她很努力變得更有女人味，還說『手術那些會很痛的事情我絕對不會做！』、『想變得更可愛』等。」

到了今（2023）年5月，Ryuchell則一臉嚴肅地表示：「我最近荷爾蒙失調。」朋友說Ryuchell當時看上去有很多煩惱，也透露心聲：「我覺得女生真的很辛苦，每個月都有生理期，實在很令人尊敬。雖然能預見之後身體狀況變差，不過我不會輸的！」

雖然Ryuchell在節目上向來以活潑開朗的形象示人，不過曾跟她合作過的節目工作人員則透露：「Ryuchell其實有點陰沉，也很敏感。」對於Ryuchell選擇走上絕路相當不解，並為她感到可惜。不只工作人員，許多日本藝人也都紛紛出面哀悼，希望重視網路上的酸言酸語對名人造成的心理傷害。

求助網站和熱線：

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

63歲王中皇「長髮蓄鬍」流落街頭 遭粉絲詐騙「親自送錢南下」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】