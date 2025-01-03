27歲人氣模特兒離世一年半　家姐跨年前再痛別母親：從病痛中解脫

日本人氣模特兒Ryuchell（比嘉龍二）2023年7月離世，得年27歲。前妻PECO當時發文曝心境，透露一家人才剛關島慶生，沒想到Ryuchell先飛回日本的機場一別竟成最後一面，震驚難過。而Ryuchell離世後約一年半，又傳來Ryuchell母親病逝消息。



Ryuchell姊姊痛別母親，直言無法再見到最愛的母親讓人害怕。（IG@via.misaki）

Ryuchell姊姊透露母親是2024年春天發現生病，一家人在家裡渡過了許多時光。（IG@via.misaki）

【圖輯】點圖放大看更多Ryuchell（比嘉龍二）生前照👇👇👇

+ 16

Ryuchell姊姊經營居家服飾點，偶爾也透過社群分享生活美照，她在去年12月31日發文，表示母親在她的擁抱中「嚥下最後一口氣」。

Ryuchell姊姊透露母親是2024年春天發現生病，一家人在家裡渡過了許多時光，在最後的日子裡則大部分都待在醫院，母女間數不盡的擁抱、緊握住的手，為母親剪了波波頭（Bob Cut）…，每一刻都傳達愛。

【相關圖輯】逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

Ryuchell姊姊痛別母親，直言無法再見到最愛的母親讓人害怕，但她也說道：「媽媽所前往的地方有她想見的人…我會沒事的」。表達對母親的愛與不捨，也知母親從病痛中解脫了。

【相關圖輯】73歲老戲骨離世 一生桃花不斷曾劈腿11女 有人為他淡出下海陪酒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

李現扮遺體整容師看淡生死 對感情「不綁架」自由最高

漫畫家賴賴分手2年「一直在練習失去」 吐近況：即將失去一手打造的家

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】