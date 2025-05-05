汪小菲婚禮前夕風波！Mandy遭前夫爆料出軌　張穎穎再添一把火

已故女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲去年與新歡Mandy（馬筱梅）領證結婚後，預計將在今年5月補辦婚禮。然而，Mandy近日卻遭前夫指控婚內出軌，甚至爆料她「叫床很大聲」。隨著風波持續延燒，就連汪小菲的舊愛張穎穎也忍不住加入戰局、開酸2人。



汪小菲將於5月與Mandy補辦婚禮、風光迎娶美嬌娘，然而Mandy的前夫Robert日前卻突然出面指控，她曾以人妻身分私自帶多名男子回家幽會，甚至因為「叫床超大聲」引來鄰居不滿。消息曝光之後，立刻在大陸網路上掀起熱議。

汪小菲去年與Mandy（馬筱梅）（微博）

隨著風波持續延燒，張穎穎昨（3）日也忍不住加入戰局，透過微博發文的方式諷刺汪小菲、Mandy，「真是天道好輪迴，蒼天饒過誰啊」。另外，她還在留言處補充寫道「我想知道以前p大點事兒都上好幾個熱搜。這幾天那麼熱鬧，連個熱搜都沒有嘛」，疑似是在影射2人花錢壓新聞。

張穎穎發文諷刺汪小菲、Mandy，並疑似影射2人花錢壓新聞。（微博）

張穎穎的貼文曝光後，火速吸引超過千名網友留言討論，

「越來越覺得妳還好離開他（汪小菲）了」、

「有這樣的兒媳是母子倆的福報」、

「熱搜沒有，一點沒有，太奇怪了」、

「穎，妳快送他們上熱搜」。



針對Robert先前的發文爆料，Mandy僅回應一切交由律師處理，並強調她與對方已有多年未聯繫。

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