章子怡摔倒受傷坐輪椅「意外畫面曝光」舞台安全問題再惹關注
撰文：聯合新聞網
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章子怡4月27日參加第20屆中國電影華表獎頒獎典禮上，章子怡與成龍、王一博朗誦致敬中國電影120周年，沒想到退場時因舞台電線絆倒受傷。
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她次日被目擊坐輪椅現身高鐵站，粉絲紛紛送上祝福及關心，也讓不少人開始關心舞台安全重要性，還有藝人是否穿的高踭鞋太高。
章子怡的經紀人則回覆：
「目前已經就醫無大礙，需要休養一陣子，感謝大家的關心。」
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