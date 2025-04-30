章子怡摔倒受傷坐輪椅「意外畫面曝光」舞台安全問題再惹關注

章子怡4月27日參加第20屆中國電影華表獎頒獎典禮上，章子怡與成龍、王一博朗誦致敬中國電影120周年，沒想到退場時因舞台電線絆倒受傷。



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她次日被目擊坐輪椅現身高鐵站，粉絲紛紛送上祝福及關心，也讓不少人開始關心舞台安全重要性，還有藝人是否穿的高踭鞋太高。

章子怡的經紀人則回覆：

「目前已經就醫無大礙，需要休養一陣子，感謝大家的關心。」



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