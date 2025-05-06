富豪新歡被爆叫床聲過大3000張大尺度照外流　婚內出軌醜聞數不完

大S今年2月在日本病逝，終於在3月15日在金寶山墓地安葬，前夫汪小菲原訂要在5月和馬筱梅（Mandy）舉辦的婚禮，日期就在5月17日。



【圖輯】點圖放大看疑似是馬筱梅被外流的大尺度照片👇👇👇

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沒想到婚禮在即，馬筱梅（Mandy）前夫鄭揚融（Robert）卻跳出來指控前妻馬筱梅在兩人還有婚姻事實期間出軌，並指控其通過威脅、網暴等方式壓制相關爆料。鄭揚融公開的聊天記錄顯示，有物業管理人員和鄰居指認馬筱梅曾多次帶不同男性回家，因「叫床聲過大」引發投訴。鄭揚融更公開和管理員的對話，證實馬筱梅曾帶男人回家過夜。該消息立刻引爆話題衝上微博熱搜冠軍。

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如今又有大陸網友挖出疑似馬筱梅20歲所拍的3000張大尺度照片，她穿著性感比堅尼；也有網友爆料她媽媽以前是賣早餐的，認為她的「千金人設」崩塌。有網友認為Mandy臉有在「進化」，但耳朵還是一樣，基本上耳朵是沒法變的。還有的網友甚至是扒出馬筱梅母親的照片進行對比，母女倆的長相非常相似，認為這些照片就是馬筱梅。

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