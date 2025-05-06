Met Gala｜以Black Dandy為主題致敬黑人紳士　Jennie露肩曬性感

2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」，也被稱為「時尚奧斯卡」香港時間今天早上6點盛大舉辦。本屆依舊是由「Vogue」雜誌主辦活動，今年還有直播，讓全世界喜愛時尚的人都可以一同參與紅毯盛況。韓國女子天團「Blackpink」成員Jennie第3度參加，今年以一席黑色露肩禮服出場，一眼就可以看出是她最愛的CHANEL，她一現身全場尖叫聲不斷，不停有人要她多pose：「Jennie秀出妳的肩膀！」



【圖輯】點圖放大看Blackpink Jennie「Met Gala」的造型👇👇👇

+ 15

Anna Wintour是「Vogue」雜誌總監，也就是《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的原型人物。她自1995年開始規劃與舉辦Met Gala，如今已成為年度的時尚盛事。Met Gala是大都會藝術博物館服裝學院的募款晚宴，每年的晚宴都募資到8位數的美金，2019年則破紀錄募集到1500萬美金。

【圖輯】點圖放大看更多Jennie靚相👇👇👇

+ 15

今年的主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」(Superfine：Tailoring Black Style)，以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。

【相關圖輯】關於Jennie的10件事 家世顯赫富足三代人 阿爺身份原來不簡單（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

延伸閱讀：

蔡凡熙大馬錄影出意外！遮雨棚突被壓垮「砸到謝佳見」

50歲李奧納多打破25歲魔咒！第58任女友超線交往2年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】