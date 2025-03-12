Jennie快30歲但毫無歲月痕跡　4招回春秘訣公開　靠1招省時秒消腫

在時尚與美妝的舞台上，BLACKPINK的Jennie無疑是一顆閃耀的明星。



即使即將邁入三十歲，她的肌膚依舊緊緻透亮，彷彿被時光遺忘。無論是在法國的Chanel秀場還是登上節目為新專輯《Ruby》宣傳，她那宛如少女般的狀態總能引發熱烈討論。究竟她的逆齡秘訣是什麼？讓我們一探究竟，揭開這位女神的保養心法！

BLACKPINK Jennie的4招日常保養術，輕鬆保持逆齡童顏（點擊放大瀏覽）▼▼▼

BLACKPINK Jennie 4招私藏保養抗老神技（IG@jennierubyjane；01製圖）

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BLACKPINK Jennie近況太神！完全看不出要奔三了

Jennie近期的狀態簡直讓人驚艷到不行！在法國參加Chanel 2025春夏高訂秀時，她一襲華服配上那張精緻無瑕的臉蛋，瞬間成為全場焦點。而她在法國節目《Quotidien》宣傳新專輯《Ruby》時，更是以清新自然的妝容和充滿活力的氣質，讓粉絲們瘋狂按讚。許多網友直呼，

「這真的是要奔三的人嗎？根本是18歲吧！」



紛紛求她的私藏保養秘訣。

BLACKPINK JENNIE保養祕訣

1. 冰水泡臉法

Jennie的冰水泡臉法是她維持小V臉的秘密武器！她曾在Vlog中大方分享，每天早上會將臉浸入冰水中，利用冷熱交替的原理快速消腫，讓臉部線條更加立體。她的化妝師也透露，為Jennie上妝前會先將雙手泡冰水，再輕柔地按摩她的臉部，這招可以清潔臉部，同時提升肌膚緊緻度，難怪她的臉蛋總是那麼精緻！

2. 雙膜保養

Jennie的雙膜保養法也是她肌膚水嫩的關鍵。她在《Get it Beauty》節目中提到，自己是個面膜控，和隊友Jisoo一樣熱愛敷面膜。她的保養步驟是先敷上深層清潔的泥膜，幫助毛孔排毒，接著再敷一片保濕面膜，讓肌膚喝飽水。

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3. 愛用唇部磨砂膏

Jennie對唇部的保養同樣一絲不苟，她的秘密武器就是唇部磨砂膏！她會定期用磨砂膏去除唇部死皮，讓雙唇保持柔嫩光滑。此外，她還會搭配滋潤度超高的唇膏，讓唇部隨時散發自然光澤。這樣的細心呵護，讓她在鏡頭前總能展現出迷人的微笑，難怪她的唇妝總是那麼吸睛！

4. 頭皮按摩器

想要維持凍齡狀態，減少壓力也是一門重要課題，Jennie有一套獨特的放鬆秘訣！她在Vlog中分享，出國時總會帶上瑜伽滾輪，隨時伸展緊繃的肩頸和腰背。此外，她從小就受到媽媽的影響，非常重視頭皮保養，隨身攜帶媽媽送的頭皮按摩器。當感到壓力大時，她會搭配精油按摩頭皮，讓身心徹底放鬆，保持滿滿的活力與好狀態！

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