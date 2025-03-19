「ABG style」穿搭係咩？Jennie私服最常著　3招打造性感可愛造型

早前拜韓劇《夫妻的世界》、話題內地劇《三十而已》所賜，不僅讓小三、綠茶婊再度成為熱搜關鍵字，前陣子還掀起一股「茶藝女孩」的流行，她們外貌清純、看起來楚楚可憐且欠保護的無害感，打扮又純又慾的模樣攻陷男人心。



不過現在網絡上還有另一派「ABG style」也格外地備受關注，她們的風格與茶藝女截然不同。

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ABG style時尚穿搭 3項衣著重點整理（IG@nikizefanya；01製圖）

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「ABG style」究竟是什麼？

所謂的「ABG」指的就是Asian Baby Girl，翻成白話文則是「亞洲甜心辣妹」，其實這類型的穿著風格經常看見，在過去是泛指長期在歐美國家生活的亞洲女孩，雖然擁有亞裔血統，但從打扮上來看就像是受到歐美風影響，正是頂著一張亞洲臉、穿搭和妝容都宛如歐美系的女生，直到現在有越來越多亞洲人都開始做這樣的打扮。然而ABG style的穿搭特色在於勇敢展現自己的身材，不會受到任何身型體態所侷限，並且不同於茶藝女孩的無辜清純感，ABG不賣萌、選用能夠強調身材曲線的服裝，看起來辣到沒天理！

相較各位熟知的歐美風，ABG最大差異則是因為亞洲女生普遍身高比較嬌小，所以整體來說更會給人一種可愛的感覺，屬於又辣又酷的甜心路線。許多女生饒舌歌手（rapper）也都喜歡做這樣的打扮，像是《中國新說唱2020》參賽者萬妮達、田蜜，以及88rising的成員NIKI亦是如此（就連Rich Brian的女友Vanntey Heng都是同風格），若你想要嘗試ABG style卻不知從何下手，以下揭曉3樣必備單品給你。

1. 渣女裙營造女人味

在眾多單品中說到最能夠突顯體態線條的莫過於渣女裙了，只要一條裙子在手，不管你懂不懂搭配，都會辣到令人受不了！渣女裙的設計是從上圍至下圍都做合身的剪裁，因此當包臀部又包屁股的時候便會讓曲線完美的展現出來，不但魔鬼身材顯而易見，而且露出的雙腿也增添一點性感味。

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Alexander Wang徽標彈力迷你連身裙



若擔心渣女裙讓身材原形畢露，不敢輕易嘗試搶眼的顏色，不妨就選擇最保守不會出錯的黑色吧！像是Alexander Wang這件迷你連身裙採用彈性的面料，所以會達到些微的修飾功能，再加上領口是做大U領設計臉型也會產生顯瘦效果。

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2. 短版上衣保持辣度

歐美風穿搭選用的單品大多是簡約百搭的基本款，設計不會太複雜卻又能夠彰顯女人味，這時上身衣服的長度就非常重要。為了避免過度裸露、看起來太搔首弄姿，利用合身的短版上衣同樣可以穿出帶有隨興感的火辣效果，T-Shirt、Crop top、針織衫都是不錯的選擇。

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ZARA綴鈕扣短版上衣



雖然短T是既百搭又容易入手的首選，但穿久了難免會感到有些生膩，不妨嘗試挑選做有特殊設計細節的款式，藉此提升整體造型的視覺變化。ZARA這件深灰色短版上衣以深V領拉長頸部的線條，並且寬版束口的袖口方便活動且能夠遮住手臂多餘的肉，時髦有型又多了一分優雅感。

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3. 珠寶飾品畫龍點睛

若想要讓隨興的造型更到位，並且看起來氣勢十足，那麼各項細節自然是不能忽略，包括點綴於穿搭中的珠寶飾品。ABG style要注重的是懂得善用配件畫龍點睛，挑選存在感強烈的耳環、項鍊、手環都能夠增加吸睛度，也為整體加強份量感，舉手投足間更是別有一番風味。

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CHANEL圓圈耳環



在不同種類的首飾中就屬圓圈大耳環最不容易出錯，不僅會營造出個性潮妹的氛圍，也讓整體造型更有時髦態度。CHANEL的這款耳環既華麗又顯氣質，金屬鍊條結合鑲鑽的細節，一戴上便能成為注目的焦點！

不管是茶藝風還是亞洲甜心辣妹風，最重要的還是找到最適合自己且舒適的裝扮才是真理，看完ABG style的穿搭重點解析後，你是否也體會到箇中魅力了呢？不妨利用以上推薦單品嘗試看看吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】