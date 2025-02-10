韓星最愛6對白波鞋推介　Jennie、Irene同款　NIKE經典款勁百搭

小白鞋作為百搭單品，一直是時尚圈的經典之選，而韓星們更是將小白鞋穿出了多樣風格！



這回我們也統整了女團成員(G)I-DLE宋雨琦、T-ara朴芝妍、BLACKPINK Jennie、aespa寧藝卓Ningning、Red Velvet Irene的同款小白鞋，結合時尚與實用性，為日常穿搭增添一抹簡約又時髦的氣息！

韓團女星同款6對小白鞋，BLACKPINK Jennie到aespa寧藝卓愛鞋整理，低調又百搭時髦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國女團成員同款 6對百搭白波鞋（IG@jennierubyjane；01製圖）

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宋雨琦：adidas Originals Samba CNY系列

近期剛成為adidas Originals代言人的宋雨琦，在即將推出的CNY系列海報中，她腳上穿的小白鞋，其實就是adidas Originals的Samba鞋呀～在指標性的T字鞋頭，兩側的黑色三條線帶有蛇鱗紋理，白色皮革鞋身還有酒紅色鞋跟貼片，側邊壓著獨特壓紋。

adidas Originals SAMBA OG運動鞋CNY系列，$999



T-ara成員朴芝妍（朴智妍）Nike Air Force 1 LE

T-ara成員朴芝妍（朴智妍）腳上的NIKE小白鞋，其實是童鞋呀！！乍看之下，好像很不可思議，對吧？但是NIKE的大童童鞋出到25號，價格也會比成人的再便宜一些，加上Air Force 1 LE使用了耐久結構搭配防滑鞋紋，如果你始終買不到喜歡或是適合的小白鞋，小腳女生不妨考慮看看囉～

Nike Air Force 1 LE（GS），$649



aespa寧藝卓Ningning：Nike Air Force 1

在aespa寧藝卓Ningning腳下的NIKE小白鞋，則是成人的Nike Air Force 1 '07！被評選是最好看的小白鞋之一的它，一直是NIKE最熱賣鞋款之一，低調厚底設計，高度適中，穿起來顯腿長又有修飾力，無論是搭配牛仔褲或是連身裙，都能成為當日造型亮點。

Nike Air Force 1 '07，$849



Red Velvet Irene：ASICS HAL×GEL-1130

Red Velvet Irene所穿的ASICS小白鞋，為HAL STUDIOS和他們的聯名鞋款，以大自然為設計主軸，把純白網布象徵冰川，透過網布和皮革的組合，來打造出自然景觀的意象，後跟帶有透明HAL STUDIOS標籤，結合機能感與運動休閒的風格，好穿好走還很百搭。

ASICS HAL X GEL-1130



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Jennie：adidas Originals by Avavav

可別小看Jennie腳上的鞋款呀～正面看過去，感覺是很常見的adidas Originals小白鞋，但從側面看過去，它就又變成了一雙話題滿滿的低跟鞋了～和意大利新銳品牌Avavav聯手的adidas Originals by Avavav，從服裝到鞋履，每款都是顛覆你我的既定印象。

adidas Originals by Avavav



如果是對他們的聯名心動，另外一款adidas Superstar運動休閒鞋，把Avavav的四指元素作為附加設計融入其中，通過工業風束帶輕鬆卸下，露出Superstar的指標性貝殼頭，採用粒面皮革鞋面、橡膠中底、橡膠大底，有型又帥氣。

ADIDAS BY AVAVAV SUPERFINGER SUPERSTAR運動鞋，$1699



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】