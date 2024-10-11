Jennie新歌《Mantra》MV出爐　連換5套造型　7小時達520萬點閱

BLACKPINK成員Jennie宣告個人計畫強勢回歸。



Jennie在《Mantra》MV連換5套華服，MV出現至少4輛古董跑車（《Mantra》MV Youtube截圖）

Jennie在《Mantra》MV連換5套華服，MV出現至少4輛古董跑車（《Mantra》MV Youtube截圖）

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Jennie發表的全新單曲連換五套造型，MV才剛上架七個小時，就衝破520萬次點閱；此外同團的LISA近期除了發表第三支回歸單曲，也宣布下周將登上內衣品牌時尚秀演出。

靠後製剪接，一開場就連換四套造型，明顯看出BLACKPINK成員Jennie新單曲的企圖心。

滿滿美式元素，仔細聽歌詞，知道是探討女性主義，外界總是貼上自愛有動力善待一切等標籤，但難道這和「漂亮女生」就一定畫上等號嗎？

算算總共出現5套華服，至少4輛1970-1980年代間的古董跑車，MV上架才過兩小時不只衝破150萬次點閱，還登上YouTube發燒排行，雖然BLACKPINK近期沒有團體活動，不過SOLO計畫可說各自精采。

近期的第三支單曲再公開LIVE演唱版，比起先前前衛的美式風格這回風格大反轉，瀰漫不少粉紅泡泡。

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被人臆測是在和富豪男友隔空放閃，Lisa在15日時也將登上睽違6年再次舉辦的維多利亞的秘密時尚秀。

至於另名成員Rosé也官宣年底會推出首張個人專輯，團體活動預計明年回歸，四人經過昇華想必再次驚艷眾人。

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