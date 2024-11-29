5種秋冬毛衣穿搭公式　Jennie也愛這樣搭　穿冷衫也能變時尚達人

搭配性極強的毛衣在越發寒冷的季節裡，簡直每天都不能少！



不過許多人會擔心，寬鬆的毛衣穿起來會不會顯胖、沒有精神？常穿毛衣看起來是否一成不變？本篇教你5個毛衣穿搭的絕學，運用多數人都擁有的大熱單品打造懶人時尚穿搭法，無論是秋冬還是當迎春天氣轉暖，也能運用層次搭配，在不同季節保暖又造型十足！

天氣突然轉冷也不怕！秋冬到春天都能穿的5大毛衣時尚搭配，簡單一件冷衫輕鬆切換各種造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個毛衣穿搭公式 從秋冬到初春都適用（IG@jennierubyjane；01製圖）

+ 21

1. 毛衣披肩＋素色上衣

將毛衣當披肩，是最適合在早晚溫差很大的秋季造型，也是戴安娜王妃的經典造型，既優雅又不失率性！簡單的白色襯衫單配牛仔褲，於白天將毛衣袖綁在胸前，既方便又增加層次感，當傍晚吹風時穿上，也不會因多加一層衣衫而讓整體視覺厚重。若於冬天身著黑色系大衣居多，也可選擇一件白色或米色毛衣披肩，中和深色系的沉悶，提升整體造型亮點！

2. 毛衣背心＋襯衫

秋冬以無袖背心毛衣為重點單品是歐美街拍與韓國KOL都熱愛的大勢穿搭法，輕易打造出多層次穿搭。針織背心裡面可搭配襯衫，將衣領露出展現細節，搭配衛衣、Tee或連身裙也非常合適，是懶人必備的時尚單品。

3. 短版開襟毛衣＋高腰褲

與針織背心一樣，短版開襟毛衣一直為秋冬的大熱單品，不少女星及部落客例如BLACKPINK的Jennie及超模Kendall Jenner等都曾以它來配搭不同造型。開襟毛衣不但能外搭保暖，更可以成為內襯或把鈕扣扣上，成為上衣，層次感一穿即有！而下半身最適合搭上高腰褲，腰部微露將身型襯托的纖細迷人，也拉長腿部比例，瞬間長高不是難度！

4. 寬版毛衣＋及膝裙

寬版的毛衣，除了搭配緊身褲彰顯幹練感、棉質褲展現休閒風，還有一定要嘗試的及膝裙，釋放優雅風範！寬鬆的上身於腰臀收緊，裙擺長度落於小腿肚更恰到好處，上寬下窄的視覺，不但典雅迷人，且簡單又百搭！

同場加映：秋冬時尚｜日本女生力推4種寬褲顯瘦穿搭 返工返學保暖又時髦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

5. 毛衣＋闊腿褲

從春夏一直穿到現在，闊腿褲還是不用收起來！這款造型既率性愜意又不失風格，還有回到家坐上梳化也不會想換下來的舒適感，根本上班族救星！搭配時只要上下身的深淺色調相對，或是嘗試些鮮艷色毛衣搭白色褲或牛仔褲，都能釋放一種輕鬆又不失細節的自在感！

不知道是不是每個女孩都跟小編一樣，超級期待天氣轉冷的時候，只用簡單毛衣兩三款，反覆搭配基本內著單品，變化出一週穿搭的方便生活！也難怪每個秋冬女孩們都會累積一批毛衣，所以記得去翻找衣櫃，是時候讓它們回歸啦！

同場加映：秋冬帽子要該怎麼挑？5招找到完美毛帽 修飾臉型戴出精緻時尚感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

【本文獲「從深秋穿到初春都適用的暖系穿搭 | 5 個超易上手的毛衣搭配技巧」授權轉載。】