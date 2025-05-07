金賽綸被逼看金秀賢偷吃女偶像床照　事後嘲小三「身上有異味」

金賽綸遺屬7日委任律師及YTR橫豎研究所控訴金秀賢違反兒童福利法，並公開金賽綸過世前1個月的爆料錄音檔，坦言兩人在她中二就發生性關係，且金秀賢還拍攝過程影片，甚至在交往時間劈腿其他女明星，並嘲笑女明星有「海帶味」。



金賽綸過世前1個月的爆料錄音檔曝光。（IG@ron_sae）

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金賽綸在錄音檔中爆料，金秀賢在交往期間偷吃其他女偶像也絲毫不擦嘴，跟她大聊和別人發生關係的事情：

「真的是非常瘋狂的傢伙，他跟別人做的時候拍了照片，還給我看，就是他們發生那種事的照片。他說和他上床的偶像身上有海帶味，還把對方的名字存在手機裡，備註為『海帶』來嘲笑她。如果可以的話，我早就公開這些事實了。」



金賽綸律師表示，家屬向金秀賢提起了以違反兒童福利法及誣告罪為由的控訴狀：

「家屬方面確認金秀賢從金賽綸是未成年人的中二寒假開始，對她進行猥褻行為或性騷擾等性虐待行為。」



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此外，律師還補充道：「協助家屬的舉報人曾接到以數十億韓元購買證據的收買提議，但拒絕後，舉報人的人身安全受到了重大威脅。」他表示：

「舉報人曾遭遇兇器襲擊，險些喪命。」



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