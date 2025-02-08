大S去世｜不滿張蘭、汪小菲食人血饅頭　內地網民揚言抵制麻六記

48歲台灣女星徐熙媛（大S）2日在日本過世，享年48歲。



她的骨灰5日以專機送回台，但她的前婆婆張蘭卻暗示是兒子汪小菲支付包機費用，遭打臉後點燃網友怒火。

汪小菲的媽媽張蘭。（視覺中國）

不少內地網友陸續挖出張蘭與汪小菲過去的言行，怒喊要抵制兩人的餐飲品牌「麻六記」。麻六記賣貨的直播間7日也疑似遭到網友惡搞，導致商品賣不出去。

麻六記賣貨的直播間7日也疑似遭到網友惡搞，導致商品賣不出去（抖音＠麻六記官方旗艦店直播截圖）

綜合《南方日報》等陸媒報導，麻六記官方帳號於3日停播，7日重新開播後，不少網友湧入直播間留言怒轟「還敢播」、「下架」。麻六記直播間主播也痛訴，許多人在商品連結發出後迅速搶完，卻不進行付款，讓真正想買的人買不到，

「太難了，直播這麼多年從沒遇到這種事，拍40單有38單待付款」



大S病逝後，疑似張蘭乾兒子的內地網紅「我是夏小健」透過影片指出，是大S前夫汪小菲支付將骨灰運到台灣的專機費用，張蘭也在相關影片點讚，讓許多人對此深信不疑。小S憤怒澄清後，大批網友怒轟張蘭造謠。有網友也整理張蘭過去消費大S的事蹟，怒喊要抵制她和兒子汪小菲創辦的四川菜品牌麻六記。

點圖放大看內地網友在微博高喊要抵制麻六記👇👇👇

不少內地網友高喊，

「從今天起不買任何麻六記的食物、不走進任何一家麻六記門市、正式抵制麻六記」

「沒吃過麻六記，祝我家附近那家趕緊倒閉」

「絕對不吃，別人送我也會扔掉」



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「汪小菲包機」謠言風波持續燃燒，內地抖音官方今（8）日宣布，以「違背善良風俗和道德底線、不尊重逝者及家屬」等理由，無限期封鎖張蘭、汪小菲帳號，也讓許多網友歡呼「大快人心」。

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