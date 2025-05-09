男星3年前吸毒又酒駕不知悔改　4月再因酒駕遇車禍　幸無人受傷

南韓男團WINNER前成員南太鉉又出事！他2022年吸毒隔年又被抓到酒駕，沒想到絲毫沒有悔改，被爆今年4月底又因為酒駕出車禍，被測出血液酒精濃度超過0.08%，已達南韓法定可吊銷駕照標準。



韓媒「Xportsnews」報導，南太鉉於4月27日凌晨4點10分在首爾銅雀大橋往一山方向行駛時，因酒後駕駛超車不慎撞上中央分隔帶，所幸並無造成傷亡。警方於5月2日申請逮捕令，但法院認為逮捕理由不足，裁定不予羈押。

南韓男團WINNER前成員南太鉉又出事（IG@souththth）

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南太鉉2022年被網紅女友徐敏爆料兩人一起吸食安非他命，2023年8月遭檢方以違反毒品管理法起訴，2024年1月法院判處1年有期徒刑、緩刑2年。他不知悔改，在2023年3月還在毒品案調查期間爆出酒駕，遭罰韓幣600萬元，引發外界譁然。

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