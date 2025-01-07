歌手撞死人後未受影響繼續登台　網民質疑借明星身份逃避法律制裁

25歲台灣歌手邱軍以選秀節目《聲林之王3》嶄露頭角，因演唱劇集《華麗計程車行》主題曲〈運轉人生〉而走紅。不料，近日爆出去年12月27日凌晨，他因疑似酒駕撞死一名的的士司機後肇事逃逸，兩天後才自首。期間，他未受事件影響，依然照常參加跨年演唱會及錄製年節特別節目，引發大眾不滿。



25歲歌手邱軍以選秀節目《聲林之王3》嶄露頭角。（《聲林之王3》截圖）

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消息曝光後，網友湧入邱軍的社群帳號留言抨擊，有人質疑他是否藉明星身份逃避法律制裁，直言：「紅了就可以酒駕嗎？」更有網友批評他在肇事後仍若無其事工作，認為其態度毫無悔意，呼籲「酒駕零容忍」。另有眼利網友發現，邱軍原先在IG個人介紹中自稱「衝撞系情歌手」，但事發後已悄悄刪除該描述，進一步激起網路熱議。

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邱軍過去曾是木工師傅，懷抱歌手夢參加選秀節目並獲得亞軍成績，去年推出專輯《情歌手》，主打歌〈運轉人生〉更獲得金鐘獎戲劇原創歌曲獎，然而，此次風波令其事業與形象深陷危機。

邱軍悄悄刪除原先在IG個人介紹中的「衝撞系情歌手」。（IG＠1999.kui）

邱軍悄悄刪除原先在IG個人介紹中的「衝撞系情歌手」。（IG＠1999.kui）

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