Liam Payne生前未立遺囑 遺產安排細節曝光 3千萬身家獨留給1人
撰文：聯合新聞網
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英國男星、前「One Direction」成員Liam Payne去年10月在阿根廷不幸墮樓身亡，享年31歲。如今，他生前未立遺囑的情況下，名下估值約3,230萬美元的遺產，將由其前女友、英國女星Cheryl Tweedy與一名律師共同代管，最終財產則將留給他們的8歲兒子Bear。
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據《BBC》和《衛報》報導，Liam Payne雖未婚，也未登記伴侶關係，因此依英國法律，他的法定繼承人為唯一子嗣Bear。由於Bear尚未成年，法庭已指派其母Cheryl Tweedy與音樂產業律師Richard Mark Bray為遺產的管理人。兩人可負責處理遺產相關事宜，但不具備分配財產的權限，未來則有可能為Bear設立信託帳戶，確保資產專款專用。
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Liam Payne之死至今仍令粉絲難以接受。他是在布宜諾斯艾利斯某酒店3樓墜下後死亡，後來的毒理報告顯示其體內有可卡因、酒精與抗抑鬱劑殘留。雖然曾有3人被控過失殺人罪，但最終相關指控撤銷。
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