33歲抖音抗癌網紅「小楊哥」腦癌離世！強撐看愛女最後一眼才閉眼

雲南昭通一名抖音抗癌網紅「小楊哥（本名，楊貴成）」於4月28日因不敵「腦癌」離世，年僅33歲。「小楊哥」的妹妹感慨道，哥哥是一位單親爸爸，還有一個11歲的女兒，哥哥離世前，最後看了女兒一眼才走的。



據《紅星新聞》報道，「小楊哥」的妹妹表示，「哥哥過世前一直哭，他最放不下的就是11歲的女兒，他等到女兒放學回家，看了他最後一眼才離去。」目前，家人正在為其處理後事，定於4月30日下葬。

她表示，「哥哥先前一直出現頭暈的症狀，但在當地找不出原因，後來到四川大學華西醫院治療，確診為膠質母細胞瘤4級，這是一種腦癌，醫生說這是一種很嚴重的疾病，治癒率很低，哥哥從確診到去世僅2年，太傷心了！」

作為單親爸爸的「小楊哥」，最牽掛的就是他11歲的女兒：（按圖了解）



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她說道，膠質母細胞瘤是一種腦部惡性腫瘤，常見症狀有頭痛、噁心等，病情進展快、治療難度高，「哥哥確診後，家人一直沒有放棄，多次到昆明、成都的醫院治療，與病魔奮戰。」

儘管如此，他仍然保持着樂觀的心態，在抖音上，和妹妹一邊記錄抗癌之路，一邊記錄家庭日常。許多網友被他的故事觸動，紛紛留言鼓勵他戰勝病魔。

她感慨，「哥哥作為一個單親爸爸，把女兒拉扯大也很辛苦，自從哥哥患病後，主要靠父母及兩個妹妹照顧，他女兒很懂事，每天放學回家都會照顧爸爸。」

她表示，「哥哥在過世前一個月，就已經無法說話，哥哥治病花了40多萬元（人民幣，下同），有的是向親戚朋友借的，有的是愛心網友的捐款，現在家裏還欠了20萬元沒還。」

其中一段影片中，女兒哭着說，從她1歲到10歲，都是爸爸陪她過生日，這是她第一次自己過生日，「爸爸，你起來給我過生日了，我長大了，我11歲了！爸爸，我考試拿獎狀了，還是兩張。」許久，「小楊哥」才微微地張開雙眼，此時女兒已經哭紅了雙眼。

楊小姐繼續說道，哥哥過世前一直流眼淚，他最放不下的就是女兒，「他強撐着最後一絲氣力，終於等到女兒放學回家，當女兒看了他最後一眼，他才緩緩閉上雙眼，帶着不捨與牽掛，永遠地離開了這個世界，她才11歲啊，唯一依靠的爸爸走了！我們全家一定會把孩子好好養大。」

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