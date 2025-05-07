BEYOND黃家強徒弟苟偉突然離世　享年44歲　家屬尚未公開死因

大陸歌手苟偉因參加選秀節目打開知名度，不料，他6日驚傳離世，享年44歲；而其音樂人好友「杉籽伽」發文哀悼，悲痛證實噩耗。



苟偉數日前才開直播唱歌，談及張杰邀請他參加演唱會，不料，6日傳出他離世消息，其好友杉籽伽發聲：「我的好朋友茍偉先生於今日下午離世，願你一路走好，這是他送給我的唯一一首歌，下輩子你多寫點歌送我啊。」歌手袁成杰也痛悼：

「那個總是抱著結他唱著〈海闊天空〉的你，那個自嘲是靈活大胖子的你，我會永遠記得你，茍偉老大。」



苟偉與張杰共同創作歌曲〈北斗星的愛〉打開知名度。（微博圖片）

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張杰、袁成杰、朱杰與苟偉去年曾在音樂節目合體演出，引起許多粉絲回憶殺，如今驟然離世，許多網友湧入過往影片留言悼念：「感覺才剛看到你唱歌，怎麼突然走了」、「謝謝你用音樂陪我們這麼久，一路走好」，目前家屬尚未公開死因，粉絲希望外界給予空間悼念他最後的溫柔。

事實上，苟偉出身《我型我SHOW》選秀節目，他與張杰共同創作〈北斗星的愛〉打開知名度，也為汶川地震創作公益歌曲〈四川依然美麗〉，深具代表性，他2004年獲節目亞軍後進入樂壇，曾拜BEYOND的黃家強為師，擅長詞曲創作，作品多元溫暖。

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