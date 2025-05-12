31歲台女星遭歌手拍片嘲諷係「肉便器」　發文提告：低劣無能懦弱

台灣饒舌歌手「陳老師」陳彥衡與6yi7合作主持Podcasts節目《YYDS 寵物溝通師》 ，邀請了劇團「面白大丈夫」成員阿量（蔡惟量）上節目，3人在節目中談到鄭家純，陳彥衡以「小河馬」、「肉便器」形容鄭家純的片段，遭網友炎上。



阿量近日於社群發文致歉，但被指沒誠意，再錄製影片道歉，陳彥衡透過IG限時動態「表達歉意」，被批是二次羞辱。而鄭家純已委託律師準備提告。

雞排妹鄭家純（IG@ili.cheng）

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阿量8日發道歉聲明，針對節目《YYDS 寵物溝通師》中的不當言論、回應向大眾致歉，表示當下不尊重女性的言論並非他本人立場，而該片段雖已刪除，但造成的傷害已無法挽回，未來會更加謹言慎行。不過他全文完全未提及被3人議論的鄭家純，被認為誠意不足，9日他再透過影片親自說「對不起」。

鄭家純昨（10）日凌晨則於Threads發文，先感謝網友仗義執言與協助蒐證（Threads@ili.cheng）

阿量透過影片中還原當時情況並說明，他首先表示，

「在節目中與主持人的互動有需多非常讓人不開心的言論，以及不當的言論，造成很多人受傷，甚至是不愉快，這是我真心不希望看見的」



隨後提到要道歉的部分，

「當主持人提及肉便器這個詞的時候，我非但沒有制止，我還跟著附和回應了，說他們是肉便器他們會生氣，以及這個社會是不是需要肉便器，這兩句話非常不妥的話，我非常的後悔，真的對不起」



隨後他便向鏡頭鞠躬致歉。

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他接著說道，

「當主持人提及鄭家純女士是肉便器這個言論的時候，我沒有制止，甚至在當主持人說到身高的時候，我附和了一句『這麼矮』，這些不尊重的言論，是我欠缺敏感度」



接著他二度鞠躬說對不起。然而他再對主持人提及女性身材不妥等言論時他沒有制止三度鞠躬道歉。

以「小河馬」、「肉便器」形容鄭家純的陳彥衡則是於9日接連於IG限時動態發文，

「對不起我錯了，為了表示歉意，我買10組家純飛機杯給大家抽獎」



節目IG限動則發文表示只想跟阿量道歉，再引網友批評。

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而鄭家純昨（10）日凌晨則於Threads發文，先感謝網友仗義執言與協助蒐證，表示她已將嘲諷訕笑她及其他女性的影片交給律師並委託訴訟程序。

鄭家純還說道，

試圖靠性羞辱女性來博取關注的人，反映出他們的心靈貧瘠與情感匱乏，只能用低劣的言論去掩飾無能與懦弱。

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