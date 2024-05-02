30歲性感女神曬穿搭照「身材若隱若現」網民驚呼睇唔出著咗NuBra

雞排妹日前上中天「小明星大跟班」分享穿搭照，她身穿冰藍蕾絲透膚洋裝，胸前若隱若現，相當誘人，她分享當天內搭的是整塊透明的隱形內衣，才能呈現出照片的效果，不過網友被她的美照辣到噴鼻血，直呼「看不出來有穿。」



雞排妹發美照並寫下心得：「穿這種洋裝時，裡面會貼整塊透明的隱形內衣，比起用一般的粉膚色矽膠NuBra，透膚的部分幾乎看不出來也不會像膚色布面款和皮膚有色差。」讓網友紛紛大讚實在太美，但也有人問「臉好像跟以前不太一樣？」她則親自回覆「沒了嬰兒肥。」

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